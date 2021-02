Grote kans op spekgladde wegen, NS zet maandag alle treinen weer in

Weggebruikers moeten komende nacht en maandagochtend rekening houden met zeer gevaarlijke rijomstandigheden. Er is een grote kans op verraderlijke gladheid door ijzel, waarschuwt Rijkswaterstaat. De NS rijdt vanaf maandag wel weer de reguliere dienstregeling.

In de tweede helft van de nacht trekt naar verwachting een gebied met regen vanuit het westen over het land. "Met een nog bevroren ondergrond leidt dit mogelijk tot zeer verraderlijke gladheid door ijzel", aldus Rijkswaterstaat.

Strooiwagens paraat Rijkswaterstaat zegt de situatie nauwlettend in de gaten te houden en met 546 strooiwagens paraat te staan om de gladheid te bestrijden.

Het bestrijden van ijzel is lastiger dan van sneeuw, geeft Rijkswaterstaat aan. "Door de winterse neerslag verdunt het zout dat al op de weg ligt. Daarnaast bevriest de neerslag zodra die op het koude wegdek komt en vormt een ijslaag bovenop het zout. Hierdoor kan er in een korte tijd een zeer glad wegdek ontstaan."

IJslaag Door de ijslaag vindt vermenging met strooizout niet direct plaats, dat heeft tijd nodig, aldus Rijkswaterstaat. "Pas als de bovenlaag zacht is, werkt het zout optimaal en wordt het minder glad. Ondanks al onze inspanningen kan gladheid dus helaas niet altijd worden voorkomen."

Wie toch de weg op moet, doet er volgens Rijkswaterstaat verstandig aan de weersverwachting en verkeersinformatie goed in de gaten te houden en de rijstijl aan te passen. "Kortom: langzaam rijden, afstand houden, niet onnodig van rijstrook wisselen en rustig remmen."

Weer reguliere dienstregeling NS De NS rijdt vanaf maandag dus weer de reguliere dienstregeling zoals die was voor de sneeuw- en vorstperiode. Dat meldt de vervoerder zondag.

Treinen waar flink wat ijs op zit, gaan door ‘de-icing straten’ en krijgen een onderhoudsbeurt, aldus de vervoerder. "We houden er rekening mee dat treinen meer storingen geven dan we gewend zijn, omdat ze vorige week in extreme kou stil hebben gestaan. Op onze werkplaatsen werken collega’s met man en macht om alle treinen zo snel mogelijk op het spoor te krijgen."