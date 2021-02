Gehandicapten in Den Bosch kunnen geen kant op, lift kapot

Roel Korterink vergroot

Bewoners van een flat aan de Amsterdamse straat in Den Bosch zitten dit weekend vast in hun huis, omdat de lift defect is. Het gaat om een groep van zo’n zestien mensen met een beperking die afhankelijk zijn van een rolstoel. Doordat de lift het niet doet, kunnen ze niet naar buiten.

De 62-jarige Roel Korterink woont al meer dan twintig jaar in het gebouw. Hij is speciaal vanuit de Achterhoek naar Den Bosch verhuisd, omdat hij hier in een zogenoemde fokuswoning zelfstandig kon wonen, omdat er 24 uur per dag gebeld kan worden voor assistentie . Korterink heeft een incomplete dwarslaesie. Hij kan veel zelf, binnen in huis kan hij een beetje lopen en als hij naar buiten gaat, gaat hij in zijn rolstoel. Maar nu de lift stuk is, zit hij aan huis gekluisterd.

Ziekenhuis

“En dat vind ik nu nog niet eens het ergste”, vertelt Korterink. “Moet je voorstellen dat iets gebeurt, dan kan je gewoon niet naar beneden. En je kan nergens heen. Ik moet deze week bijvoorbeeld naar het ziekenhuis om bloed te laten prikken. Dat is misschien nog niet zo erg, maar er wonen hier ook mensen die meerdere keren per week naar het ziekenhuis moeten voor dialyse, die kunnen daar nu ook niet heen. Dit kan gewoon niet!”

En ook zijn buurman. de 54-jarige Bert Vrijhoeve, is niet erg te spreken over de kapotte lift. Hij vertelt dat het niet de eerste keer dat de lift de geest geeft. “De lift is is 35 jaar oud. We hebben al vaker aangegeven dat er iets aan moet gebeuren, maar er gebeurt niet veel”, aldus Bert. "Het is ook niet alleen vervelend voor ons, maar ook voor de mensen van Fokus, die ons verzorgen. Zij zitten op de achtste verdieping en moeten iedere keer al die trappen op en af als ze bij ons moeten zijn."

Oplossing

"Er is hier een open stuk waar je heel makkelijk een tweede lift kunt bouwen", vertelt Korterink. "Dan zijn we van het probleem af, want als er dan eentje het niet doet, dan kunnen we de andere nog pakken. En nu doet één het niet en zitten we vast. Ik snap natuurlijk dat ze deze lift niet meteen kunnen maken, maar het is echt heel vervelend!"

Woningcorporatie Zayaz was zondag niet bereikbaar voor commentaar.

