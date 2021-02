Lange polonaise van hossende schoenen in het Kielegat

Honderden carnavaleske schoenen vergroot

Een polonaise zit er dit jaar niet bij, maar daar hadden ze in Breda iets creatiefs op bedacht. Honderden paren schoenen gingen zondagochtend in een feestelijke sliert over de Grote Markt van het Kielegat.

Alle inwoners van Breda konden vooraf een paar oude schoenen inleveren. De laarzen, gympies en sandalen hosten vandaag in een stralend winterzonnetje over de kinderkopjes van historische binnenstad.

Bekijk hier de beelden van de langste polonaise van 2021.

Jaap Meeldijk van Stichting Kielegat: “Carnaval gaat altijd door, ook in moeilijke tijden. Natuurlijk hadden we graag weer met zevenduizend feestvierders op de Grote Markt gestaan. Vorig jaar moesten we de Markt zelfs even afsluiten omdat er niemand meer bij kon. Het was met stip de allermooiste editie tot nu toe."

Met de actie ‘Waor Staode Gij?’ ondersteunt de organisatie het werk van textielinzamelaar Sympany. Die geeft ingezamelde kleding en schoenen een nieuwe bestemming en werkt zo aan een circulaire textielketen.

