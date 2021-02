Miljoenenfraude bij Waterschapsbank, gemeente Steenbergen is blij dat er een lampje ging branden

Foto: Pixabay. vergroot

De Nederlandse Waterschapsbank (NWB) is voor 12 miljoen euro opgelicht door iemand die namens de gemeente Steenbergen een lening bij de bank had aangevraagd. De gemeente weet echter van niets. Sterker nog, ze heeft volgens een woordvoerster nergens een lening lopen.

ANP & Hans Janssen Geschreven door

Twee weken geleden gingen op het gemeentehuis in Steenbergen de alarmbellen af, nadat er een eerste betalingsverzoek op de mat was gevallen. Of ze 1,2 miljoen euro wilde overmaken vanwege een aangevraagde lening.

'Niks betaald'

"We zijn enorm geschrokken", zegt burgemeester Ruud van den Belt van Steenbergen. "Het vreemde is, dat wij helemaal geen zaken doen met die bank. Het is heel opmerkelijk en zorgelijk dat onze naam wordt misbruikt voor identiteitsfraude."

Een woordvoerster van zijn gemeente: "Op onze afdeling ging er direct een lampje branden, omdat wij nergens geld lenen. We hebben dus niks betaald, wel direct contact opgenomen met de Waterschapsbank. We zijn blij dat ons systeem goed heeft gewerkt."

Steenbergen overweegt aangifte

Het Openbaar Ministerie heeft inmiddels aangifte gedaan van oplichting. De Waterschapsbank laat weten dat iemand vervalste documenten heeft gebruikt om de bank geld te laten overmaken. Volgens BN DeStem heeft de bank 12 miljoen euro uitbetaald, maar is het geld niet bij de gemeente terechtgekomen.

De gemeente heeft nog geen aangifte gedaan, hierover is ze in overleg met Justitie en de Waterschapsbank. "Verder is het vooral een zaak van deze bank en moeten we onze rol niet groter moeten dan ze is", aldus de woordvoerster van de gemeente.

De Waterschapsbank heeft een onderzoek ingesteld en de betrokken toezichthouders op de hoogte gesteld. Ze laat weten dat de positie van de bank niet in gevaar komt door de oplichting. De Nederlandse Bank, dat toezicht houdt op banken in ons land, wil niet reageren op dit specifieke geval.

'Risicoloos'

De NWB werd in 1954 opgericht door en voor de waterschappen om hen financieel te helpen bij het opbouwen van het land dat een jaar eerder werd getroffen door de Watersnoodramp. Inmiddels wordt het geld van de bank ook gebruikt om uitgaven van bijvoorbeeld gemeenten, provincies (zoals Brabant), ziekenhuizen en woonbedrijven te financieren. In de loop der jaren is de bank uitgegroeid tot een belangrijke financier van de Nederlandse publieke sector.

Op haar site meldt de bank dat dit 'risicoloos' gebeurt onder toezicht van de Europese Centrale Bank. Op die site presenteert ze zich ook als 'een van de veiligste banken ter wereld'.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.