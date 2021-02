Waterschapsbank voor miljoenen opgelicht: 'Lening namens gemeente Steenbergen aangevraagd'

Namens de gemeente Steenbergen is bij de Nederlandse Waterschapsbank (NWB) een lening van 12 miljoen euro aangevraagd, terwijl ze van niets weet. Het Openbaar Ministerie heeft inmiddels aangifte gedaan van oplichting. De bank zegt slachtoffer te zijn geworden 'van een opzet waarbij op basis van vervalste documenten een betaling is gedaan.'

Betalingsverzoek

Toen bij het gemeentehuis in Steenbergen twee weken geleden het eerste betalingsverzoek op de mat viel, gingen alle alarmbellen af. "We zijn enorm geschrokken", zegt burgemeester Ruud van den Belt. "Het vreemde is, met die bank doen wij helemaal geen zaken. Het is heel opmerkelijk dit. En zorgelijk dat onze naam wordt misbruikt." Een woordvoerster van de gemeente laat weten dat het 'vooral een zaak is van de Waterschapsbank en dat we onze rol niet groter moeten maken dan ze is.'