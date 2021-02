Koning Winter maakt plaats voor lente: 'Mogelijk 15 graden aan het eind van de week'

Foto: Ab Donker vergroot

Nog even doorbijten en de mutsen en de warme sjaals kunnen terug in de kledingkast. De kou wordt maandag onze provincie uit gedreven. Later in de week stijgen stijgt het kwik naar lenteachtige temperaturen. "Zeker als de zon nog even doorbreekt", zegt Wouter van Bernebeek van Weerplaza.

Inmiddels is code rood die voor deze maandag was afgekondigd, veranderd in code geel. Natuurlijk is het nog even oppassen, want op lokale wegen kan het nog glad zijn.

Maandag kan het regenen en wordt het zo'n 6 graden en in het westen van Brabant misschien wel 7. "Vannacht daalt de temperatuur nog naar 3 graden. Er kunnen nog wat verdwaalde resten sneeuw licht opvriezen maar met de kou is het definitief gedaan."

'Vijftien graden in het weekend'

De vooruitzichten voor de rest van de week zijn aanlokkelijk. "Dinsdag wordt het met 10 graden al een stuk zachter. Deze week komt er per dag wel een paar graden bij tot misschien wel 13 tot 15 graden aan het einde van de week. Dat zijn lenteachtige temperaturen, zeker als de zon even doorbreekt. De zon is al wat sterker aan het worden en dat ga je echt wel merken."

