Vooral op binnenwegen in Oost-Brabant kan het nog verraderlijk glad zijn

Het KNMI had voor voor Brabant code rood afgekondigd, maar inmiddels is dat omgezet in code geel. Toch kan het door ijzel en sneeuwresten op de lokale wegen nog verraderlijk glad zijn. Vooral in Oost-Brabant is het nog oppassen.

Dat zegt Wouter van Bernebeek, weerman bij Weerplaza. "De wegtemperatuur ligt in het westen van de provincie al boven nul. In het oosten van Brabant kan het de komende uren nog wel glad worden. met name ten oosten van de lijn Den Bosch-Eindhoven. Ten westen van die lijn loopt de temperatuur vrij snel op. Misschien is er een enkele stoep, lokale weg of parkeerterrein nog glad, maar dan hebben we het ook wel gehad."

Opwarmen

Volgens Van Bernebeek is de temperatuur afgelopen nacht wat minder hard gedaald dan de verwachting was. "Het was de hele nacht bewolkt en een paar graden boven nul. Dan warmt de ondergrond langzaam op. In het grootste deel van West-Brabant is het niet glad meer geworden."

De gladheid verdwijnt in de loop van de ochtend, van het zuidwesten naar het noordoosten.

Test- en vaccinatielocaties afgesloten

De GGD sluit maandagochtend de test- en vaccinatielocaties vanwege het weeralarm. Mensen die een vaccinatieafspraak hebben, kunnen een nieuwe afspraak maken. De GGD GHOR, de overkoepelende brancheorganisatie van de GGD's, adviseert mensen om maandag de websites van de regionale GGD te raadplegen voor actuele informatie.

De NS rijdt vanaf maandag wel weer de reguliere dienstregeling.

