Smeltende sneeuw bezorgt dakdekkers handenvol werk: 'Nu nog te gevaarlijk'

Smeltende sneeuw zorgt voor topdrukte bij de dakdekkers: zolders waar het smeltwater naar binnen druppelt en platte daken die nu opeens blijken te lekken. De ene dakdekker moet zeker dertig spoedreparaties uitvoeren, maar de andere gaat de weg en zeker het dak niet op vanwege ijzel en code rood.

In dakgoten en op platte daken ligt nog altijd sneeuw. Ondertussen zoekt de smeltende sneeuw een weg naar beneden. "Water zoekt de weg van de minste weerstand en dat zorgt nu voor veel nieuwe lekkages", zeggen ze bij All-in Dakonderhoud in Engelen bij Den Bosch. De drukte was voorzien, ook bij GvK Dakdekkingen in Oss: ‘’Zolang het vriest, lekt het niet.’’ Daar komt nog bij dat het de laatste tijd al erg druk is omdat er te weinig vakmensen zijn.

Alleen nooddienst

Bij Dakbedekking Van Eerd is het maandagochtend rond acht uur al zo druk dat de agenda vol zit. "Ik moet vandaag naar zeker dertig adressen", zegt de dakdekker uit Den Bosch. "Het is op dit moment eigenlijk te druk."

Teun Janssen is dakdekker bij Dakaccent in Oisterwijk. Hij is een van de twee monteurs die vandaag op pad is. "Vanwege de gladheid hebben we vandaag alleen een nooddienst in plaats van de 25 mensen die normaal op de weg zitten." Vanwege de ijzel en de vele sneeuw die nog op de dagen ligt is het de vraag of Teun vandaag wel een lekkage kan oplossen. "We kunnen niet zomaar het dak op, het moet wel veilig zijn."

Code rood

De echte drukte wordt op dinsdag en woensdag verwacht, want dan heeft de dooi echt ingezet. "En er staan al minstens driehonderd lekkages te wachten", wisten ze bij Dakaccent vorige week al te vertellen. Want door de sneeuw en de vorst konden de eerder gemelde lekkages niet verholpen worden. "We houden ons hart vast op wat komen gaat, we kunnen onze lol op."

Bij het familiebedrijf Van Meurs in Den Bosch gaan de dakdekkers vandaag niet het dak op vanwege de gladheid. "We hebben al een drukke week achter de rug maar vandaag kunnen we weinig doen vanwege het weeralarm."

