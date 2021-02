Politie beëindigt illegaal feest bij manege van Forum-Statenlid: 'Broertje vierde 25e verjaardag'

Foto: ANP vergroot

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een illegaal feest beëindigd bij Manege De Molenheide in Schijndel. Statenlid Joris van den Oetelaar van Forum voor Democratie is een van de eigenaren van de manege. In een reactie aan Omroep Brabant zegt hij dat hij vooraf niets wist van het verjaardagsfeest en hij noemt de actie van zijn jongere broer Joost ‘stom’.

Ook zijn moeder Lenie wist van niets en is nog altijd geschrokken van wat haar zoon Joost gedaan heeft. "Hij werd dit weekend 25 en heeft in zijn appartement bij onze manege een feest gegeven. Wij wisten daar niks van."

Feestbeest Joost woont samen met onder andere zijn moeder en broer op het terrein van de manege. "Het feest was niet in de manege, maar in zijn appartement", benadrukt Lenie. Broer Joris is Statenlid en was naar eigen zeggen niet bij het feestje. "Ik lag lekker te slapen, ik heb ook geen geluid gehoord." Lenie bevestigt dat: "We wisten niks van het feestje en we hebben ook helemaal niks gemerkt."

Twintig mensen

Toch kreeg de politie lucht van het illegale verjaardagsfeestje in het carnavalsweekend. Rond één uur 's nachts werden er twintig gasten aangetroffen. Ze kregen allemaal een boete voor het overtreden van de coronaregels.

Lenie snapt niet hoe de politie het feestje heeft ontdekt, maar snapt wel dat wat haar zoon gedaan heeft niet kan. "Het zal nooit meer gebeuren. We zijn allemaal gruwelijk geschrokken. Ja, de jeugd heeft het moeilijk in deze tijd, maar wij allemaal hebben het moeilijk. Dit kan gewoon niet."

Familiebedrijf

Joris is als Forum-politicus tegen alle coronamaatregelen maar hij keurt de actie van zijn broertje wel af. "Het feest heeft niks met mij te maken. We hebben een familiebedrijf en mijn broertje was zo stom om een feest te geven." De politicus zegt zich netjes aan alle opgelegde coronaregels te houden. "Ik kon niks aan het feest doen, als ik het wist had ik het voorkomen."

De twee eigenaren zijn niet te spreken over de politie. "Ze zeggen nu dat het in de manege was, maar dat was helemaal niet zo. Het was bij onze manege, op het terrein, maar in het appartement van Joost."

Lenie hoopt dat ze de wijkagent snel kan spreken, zodat het misverstand rechtgezet kan worden. Want als een bedrijf zich niet aan de coronaregels houdt, kan de burgemeester besluiten een pand te sluiten.

