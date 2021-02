Er is hoop voor Mieke die de herbegrafenis van haar zoontje Sander niet kan betalen

Er gloort hoop voor moeder Mieke Kroonen uit 's Gravenmoer. Er zijn acties gestart om geld in te zamelen voor de herbegrafenis van haar zoontje Sander (6). "Veel mensen willen helpen. Ik ben er erg van onder de indruk."

Mieke kreeg hartverwarmende reacties nadat ze vorige week bij Omroep Brabant haar verhaal deed. De gemeente Waalwijk ruimt deze zomer 213 graven aan de Tilburgseweg in Sprang-Capelle, waarvan de grafrechten al enige tijd vervallen zijn. Daaronder ook het graf van haar zoontje Sander, die in 1989 op zesjarige leeftijd overleed aan kanker.

"Op Facebook is iemand een actie begonnen en ook bekenden en familieleden gaven aan financieel een steen bij willen dragen. Dat doet me ontzettend goed", stelt Mieke. Bovendien heeft de Waalwijkse wethouder John van den Hoven gezegd dat hij wil kijken naar bijvoorbeeld een betalingsregeling, waardoor het bedrag misschien niet in één keer betaald hoeft te worden.

Individueel kunnen nabestaanden hun geliefde wel laten herbegraven, al kost dat dus tot 2600 euro. Met de gestarte inzamelingsacties is dat ook voor Mieke binnenkort misschien mogelijk: "Het liefste zou ik alles laten zoals het nu is, maar de kans dat dat gebeurt is nihil. Sander herbegraven is second best."