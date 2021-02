Feestartiest Immer Hansi brengt met brandweerauto carnavalsserenades aan huis

Normaal gesproken zou de agenda van de Helmondse feestartiest Immer Hansi bomvol zitten. Maar door corona was zijn carnavalsagenda ineens leeg. De oplossing: een brandweerauto, een microfoon en een minibar met de nodige shotjes. Hansi gaat elke dag op pad om carnavalsserenades aan huis te brengen.

Immer Hansi probeert nu zingend met zwaar Duits accent op de natte, besneeuwde straten van Helmond zijn avondschnitzel nog bij elkaar te verdienen. "Maar ik kom wel rond, hoor", lacht hij. "Want iedereen die me kent, weet dat ik er gewoon een baan bij heb. Dit is een uit de hand gelopen hobby."