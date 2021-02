Unieke constructie: Draagmoeder is zwanger van het kind van twee vaders en eiceldonor

Roy en Corné met een positieve zwangerschapstest (foto: Jessica Vink - VI-Photography) vergroot

Roy en Corné uit Drunen hadden al jaren een kinderwens die nu na drie jaar eindelijk in vervulling gaat. Naast een draagmoeder is er nog een tweede vrouw in het spel: een eiceldonor.

Janneke Bosch Geschreven door

Het is een vierhoek: een draagmoeder is zwanger van het kindje van Roy en Corné. Ze is zwanger geworden via een eiceldonatie. Er is dus nog een vrouw betrokken geweest bij deze zwangerschap. “Plat gezegd: draagmoeder heeft het oventje”, grapt Roy, “en wij hebben de broodjes geleverd, zeggen we wel eens.”

"Voor ons kind is het straks helemaal duidelijk hoe het zit."

Roy en Corné zijn niet op zoek geweest naar specifiek deze constructie. Het was een wens van de draagmoeder waar ze contact mee hadden om niet haar ‘eigen’ kind te dragen. “Onze draagmoeder wilde niet zelf de binding met het kind hebben. Dan geeft ze toch haar eigen kind weg als het ware. In dit geval is het wat makkelijker, omdat er van haar niets in zit.”

En al klinkt het behoorlijk ingewikkeld, voor Roy en Corné is het zo duidelijk als wat. “Dit is misschien niet de makkelijkste, maar voor ons wel de beste weg. Voor ons kind is straks helemaal duidelijk hoe het zit.” Een vraag die de mannen vaak gesteld krijgen, is wie van hen twee dan de ‘echte’ vader is. “Dat is bijna de openingsvraag van iedereen. Maar we geven er geen antwoord op, het is niet relevant. De enige die het recht heeft om dat te weten, is het kind zelf.” Op papier worden in ieder geval beide vaders de ouders van het kind.

Nieuwe beschuit

Ondertussen kunnen de mannen niet wachten om hun kind straks in de armen te kunnen houden. De beschuit met muisjes staat al klaar. “We zijn drie jaar bezig geweest om dit voor elkaar te krijgen. Dus misschien moet ik wel even nieuwe beschuit gaan kopen!”

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.