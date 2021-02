Dit dweilorkest mag wel samen muziek maken tijdens de lockdown

Janneke, Jasper, Stein en Koen vormen samen een dweilorkest. Ook dit jaar kunnen ze samen muziek maken, omdat ze allemaal uit een gezin komen. Stein van 9 speelt sinds een half jaar saxofoon en Koen van 8 speelt nu anderhalf jaar trommel. Zondag hebben ze op een aantal plekken opgetreden in Huijbergen.

"Het is hen met de paplepel ingegoten", vertelt moeder Janneke van Gils. Toen Stein geboren werd, kwam de Prins van 't Sanegat op kraamvisite en toen Koen geboren werd, is hij met twee maanden oud in een clownspakje meegegaan naar de carnaval. "Toen heeft de prins hem nog vastgehouden"