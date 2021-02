Carnavalsweekend prima verlopen volgens veiligheidsregio's: 'Groot compliment aan iedereen'

Zaterdag was het druk bij de Piushaven in Tilburg (foto: Omroep Brabant). vergroot

Met een trots carnavalshart kijken de voorzitters van de drie Brabantse Veiligheidsregio’s terug op het carnavalsweekend. “Ik ben er ook trots op dat zoveel mensen nog steeds hun best doen de coronamaatregelen te volgen, zelfs nu met carnaval”, zegt de Bossche burgemeester Jack Mikkers, voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant-Noord.

“Afgelopen weekend is hier rustig verlopen”, zegt Mikkers. “We zien dat het overgrote merendeel van de carnavalsvierders dit jaar een alternatieve manier heeft gevonden om toch iets van het carnavalsgevoel te kunnen ervaren.”

Behoefte om naar buiten te gaan

“Van onze kant ook een groot compliment aan de mensen”, zegt Erik Brent namens burgemeester John Jorritsma van Eindhoven, voorzitter van de veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. “De meeste mensen hebben zich heel goed aan alle regels gehouden. Er is thuis, binnen het eigen gezin, carnaval gevierd.”

Ook burgemeester Theo Weterings van Tilburg is zeer tevreden. “Op een aantal punten werd het wat te druk, op schaatsplekken en bij carnavalsactiviteiten die spontaan ontstonden. Maar in het algemeen kun je zeggen dat de Brabanders op een gepaste manier op het ijs hebben gestaan en carnaval in kleine kring hebben gevierd.”

'Het ijs was een welkome verrassing'

Op zondagmiddag was het in Tilburg druk rondom de Piushaven. “Het was mooi weer. Het was de laatste dag met enig betrouwbaar ijs en het was carnavalszondag. Normaal gesproken was de optocht er geweest. Dat je dan op een gegeven moment de behoefte hebt om naar buiten te gaan, dat begrijp ik wel”, zegt Weterings. “Het belangrijkste was dat de mensen redelijk waren en dat ze de aanwijzingen van handhaving en politie opvolgden.”

“Dat er qua winterpret genoeg te genieten viel, heeft er ongetwijfeld aan bijgedragen”, zegt Jack Mikkers. “Het ijs was een ontzettend leuke, welkome verrassing voor de mensen”, vult de woordvoerder van burgemeester Jorritsma aan. “We zien ook dat de cijfers continu aan het dalen zijn, dat is een heel goed teken. Het is het waard geweest."

‘Carnaval zit in je hart’

Toch missen de drie burgemeesters het echte carnaval in hun eigen stad. “Ik heb het gemist om gewoon onder de mensen te zijn, om een Kruik onder de Kruiken en Kruikinnen te zijn”, vertelt Theo Weterings. “Maar dat komt wel weer. Volgend jaar weer gewoon carnaval!”

Voor burgemeester Mikkers voelde carnaval dit jaar 'ontzettend dubbel'. “Net als heel veel mensen mis ik het carnaval enorm, zoals we het altijd vieren. Dat is moeilijk te beschrijven. Tegelijkertijd vind ik het hartverwarmend hoe carnavalsverenigingen en in individuele carnavallers omgaan met de situatie. Het echte carnaval zit in je hart.”

Verlangen naar volgend jaar

“Samen de mooie dingen van het leven vieren: dat gebeurt óók dit jaar,” aldus Mikkers. “Ik ben er ook trots op dat zoveel mensen nog steeds hun best doen de coronamaatregelen te volgen, zelfs nu met carnaval. In Brabant leven we al een jaar met corona en ik vind het een groot compliment aan al die Brabanders dat ze het nog steeds volhouden. Maar we verlangen allemaal naar volgend jaar waarin we hopelijk weer echt met z’n allen voluit carnaval kunnen vieren!

Zaterdag werden nog mensen weggestuurd bij de Piushaven in Tilburg:

Wachten op privacy instellingen...

