Lego-salontafel vol Efteling-iconen laat het internet kwijlen: 'Het is een kunstwerk'

Episch, heel vet en fascinerend om naar te kijken. Op de sociale nieuwswebsite Reddit regent het complimenten voor de creatieve bouwkunsten van Nick (40) en zijn vrouw Linda (35). Voor het Limburgse koppel geen fancy aquarium of terrarium in de woonkamer: zij bouwden in een bestaande salontafel hun favoriete Efteling-attracties na met Lego. ‘Dit is de gaafste koffietafel die ik ooit heb gezien!’

Eén blik op de creatie van de bouwclub met de veelzeggende naam Bier en Lego is genoeg om te realiseren dat we hier te maken hebben met doorgewinterde steentjesklussers. “We zijn twaalf jaar geleden met z’n drieën begonnen en zijn nu met vier. Elke woensdagavond zitten we samen, genieten we van speciaalbier en bouwen we projecten”, aldus Nick.

Op hun Flickr-fotopagina zijn diverse eindresultaten te bewonderen, met de Efteling-tafel als hun laatste pronkstuk. Ze hebben er samen, af een aan met een paar uurtjes per week, een jaar aan gewerkt. “Je weet wel dat je met iets unieks bezig bent, maar je bent toch wat kritisch op je eigen werk. Als je dan de reacties leest is dat gewoon geweldig. We zijn erg blij met het resultaat.”

'Kunstwerk vol grappige techniekjes'

En terecht, want de complimenten komen niet zomaar alleen uit de krochten van het internet. “Supertof, echt heel cool”, luidt het duidelijk commentaar van Lola Nouwens, de Boxtelse die vorig jaar samen met Jan Pennings de eerste editie van het tv-programma Lego Masters won.

“Ik waande me gewoon in de Efteling. Het Huis van de Vijf Zintuigen, dat pad richting Symbolica, je kunt gewoon meelopen. Ik vind het vooral heel knap hoe je met zo weinig steentjes zo duidelijk kunt bouwen. Het Piratenschip bestaat uit ongeveer 20 blokjes en toch is het zo iconisch. Doe dat thuis maar eens na. Het zit vol grappige techniekjes en het is een kunstwerk, ze mogen er echt trots op zijn. Ik heb het net in de Lego Masters-app gezet. Zo van: ‘Jullie moeten hier maar eens naar kijken!’.

Vereerd

Ook het Kaatsheuvelse attractiepark reageert enthousiast. "Wij zijn natuurlijk ontzettend vereerd dat dit echtpaar hun salontafel heeft omgebouwd tot onze Wereld vol Wonderen. In deze bijzondere tijd, waarin wij het verwelkomen van gasten erg missen, voelt het fijn dat er aan de Efteling gedacht wordt. Uiteraard hebben wij de foto’s van deze miniatuurversie dan ook gedeeld met onze collega’s. Daarnaast zijn de makers op woensdag uitgenodigd om bij Efteling Kids Radio te vertellen over hun bijzondere bouwwerk."

