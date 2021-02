Rellen, arrestaties, plunderingen en boetes: dit bracht de avondklok allemaal teweeg in Brabant

Politie zet een waterkanon in vergroot

De avondklok werd op 23 januari ingesteld om het aantal coronabesmettingen verder terug te dringen. In de dagen erna waren er fikse rellen in Eindhoven en Den Bosch. Daarna werd het, op enkele incidenten na, steeds rustiger op straat. Dinsdagochtend haalde de rechtbank in Den Haag per direct een streep door de avondklok. Een kort overzicht van een rumoerige, maar soms ook zeer stille avondklokperiode.

De avondklok begon zaterdag 23 januari met verlaten en doodstille straten. Slechts een eenzame maaltijdbezorger en een man die zijn hond uitlaat, meer was er niet te zien op de eerste dag.

Rellen en plunderingen

Een dag later was het echter gelijk prijs in Eindhoven. Een demonstratie tegen de coronamaatregelen in Eindhoven groeide uit tot flinke rellen waarbij een waterkanon en de mobiele eenheid werd ingezet om de gemoederen tot bedaren te brengen.

De rellen in Eindhoven kregen een dag later een vervolg in Den Bosch. Groepen jongeren trokken door de binnenstad, gooiden met stenen naar de politie en plunderden onder meer supermarkten en een Primera-winkel. Ondertussen heeft de politie de jacht geopende op de relschoppers uit Eindhoven en Den Bosch.

Mark Rutte en Ferd Grapperhaus bezochten Eindhoven na de gewelddadige avondklokrellen en plunderingen.

Minder auto's op de weg tijdens avondklok

Tijdens de avondklok werd het 's avonds zo'n 30 procent rustiger op de Brabantse snelwegen. Dat blijkt uit een steekproef van Omroep Brabant. Het effect van de avondklok op het totale snelwegverkeer is te verwaarlozen, in totaal reden er 1,5% minder auto’s dan voor de avondklok.

Boetes avondklok

Wie na negen uur 's avonds nog straat was kreeg een boete van 95 euro. Over heel Nederland werden vorige week 7383 boetes uitgeschreven voor niet naleven avondklok. Ook waren er 454 boetes omdat mensen zich niet hielden aan het verbod op groepsvorming. Daarnaast kregen 345 mensen een waarschuwing omdat ze zich niet aan de coronamaatregelen hielden en beëindigde de politie 96 illegale feesten.



