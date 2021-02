En weg is vooralsnog de avondklok: dit is wat Brabant daarvan vindt

Wachten op privacy instellingen... Foto: Ab Donker Volgende Vorige vergroot 1/2 De avondklok lijkt van de baan, dit vinden Brabanders ervan

Van ‘een zorgelijke ontwikkeling’ tot ‘gelukkig hebben we nog een rechtsstaat’: de uitspraak van de rechtbank in Den Haag om de avondklok per direct op te heffen maakt veel los op social media.

Zo meent Diana Verstappen dat het ‘super fijn zou zijn om weer eens te kunnen leven’. Rudolf Bruijns meldt dat de avondklok nergens op slaat. “Het zorgt er alleen maar voor dat mensen overdag meer gaan doen, waardoor er meer drommen in de supermarkt zijn.”

Tegenstanders van de uitspraak zijn er natuurlijk ook. “Klinkt leuk, maar dit is wel een zorgelijke ontwikkeling”, schrijft Martijn van Turnhout. “Een partij met ongegronde argumenten zoals Viruswaarheid krijgt nu de overhand en Rutte wordt buitenspel gezet. Dit zal lang niet het laatste zijn wat over de avondklok gezegd wordt vandaag, gok ik zo. "

Noodwet

De zaak was aangespannen door protestgroep Viruswaarheid. De avondklok is ingesteld op basis van een noodwet, waarin staat dat een kabinet in noodgevallen regels kan invoeren zonder overleg met de Tweede en de Eerste Kamer. Maar volgens de rechtbank was de avondklok geen maatregel waarmee niet kan worden gewacht "zoals bijvoorbeeld het geval is bij een dijkdoorbraak".

De overheid en het adviserende Outbreak Management Team (OMT) dachten namelijk al een tijdje na over de avondklok. Ook het feit dat er tijd was voor een spoeddebat in de Tweede Kamer 'maakt duidelijk dat van een daadwerkelijke spoedsituatie in dit geval geen sprake was'.

