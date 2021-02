PSV komt met Olympiakos tegenstander tegen die in eigen land nagenoeg onverslaanbaar lijkt

Olympiakos Piraeus (foto: ANP). vergroot

PSV moet het geschonden blazoen oppoetsen en dat moet donderdag gebeuren in Griekenland bij Olympiakos Piraeus. De Eindhovenaren spelen dan in de Europa League tegen de koploper van Griekenland, die dit seizoen pas één keer werd verslagen in eigen land.

Olympiakos maakt een goed seizoen door in de Griekse Super League. De recordkampioen staat aan kop met een straatlengte voorsprong van maar liefst 14 punten op de nummer twee (Aris FC). Olympiakos leek lange tijd onverslaanbaar in de Griekse competitie.

Toch ging het afgelopen weekend mis voor de ploeg van trainer Pedro Garcia, net als voor PSV overigens. Olympiakos verloor namelijk met 2-1 van Panathinaikos en dat betekende de eerste nederlaag van dit seizoen.

In de Griekse competitie maakt Olympiakos dus indruk. Na 22 wedstrijden staat de doelpuntenteller op 55 en hoefde doelman José Sa pas tien keer de bal uit het net te vissen. Statistisch gezien lijken de Grieken dus defensief sterk. PSV zal dus wat zorgvuldiger met de kansen om moeten gaan dan afgelopen weekend tegen ADO Den Haag (2-2).

Oude bekende

Bij de Griekse koploper speelt dit seizoen een oude bekende: Armindo Bruma. De Portugese flankspeler is dit seizoen door PSV verhuurd aan Olympiakos en daar lijkt hij zijn draai enigszins gevonden te hebben. Hij speelde, mede door aanhoudend blessureleed, tot nu toe 18 wedstrijden, waarin hij goed was voor 4 doelpunten en driemaal aangever was.

El Arabi

Een speler die PSV zeker in de gaten moet houden is Youssef El Arabi. De Marokkaanse spits is vooral in de Griekse competitie vaak trefzeker. De 34-jarige El Arabi scoorde tot nu toe 17 keer in 20 competitiewedstrijden en kan dus zomaar een plaaggeest worden voor de PSV-defensie. Afgelopen weekend kreeg de topschutter aanvankelijk rust, maar na dik een uur spelen moest hij toch opdraven door de achterstand. Ondanks dat hij nog scoorde, kon hij dus niet voorkomen dat Olympiakos alsnog onderuit ging.

Champions League

In tegenstelling tot PSV, speelde Olympiakos voor de winterstop wel in de Champions League. Maar echt succesvol bleek die campagne niet. De eerste wedstrijd werd nog gewonnen, maar de andere 5 wedstrijden gingen verloren en in totaal scoorde Olympiakos maar twee keer. FC Porto en Manchester bleken tweemaal te sterk, terwijl er dus eenmaal werd gewonnen en verloren van Olympique Marseille. Wat opvalt is dat Olympiakos thuis niet werd weggespeeld door topclub Manchester City. De Engelsen wonnen met 'maar' 1-0 in Athene.

De kans is aanwezig dat PSV in een besneeuwd Griekenland zal gaan voetballen. Dinsdag lag er namelijk nog een dik pak sneeuw in Athene:

