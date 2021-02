Geen boete voor carnavalsvierders die wegvluchtten voor politie uit loods Oirschot

De carnavalsvierders die maandag tegen de avond in een loods bij Oirschot betrapt werden door de politie, hebben geen boetes gekregen. De agenten hebben niet zelf gezien dat ze de coronamaatregelen overtraden, omdat alle feestgangers de loods uitrenden. Ook de eigenaar van de loods heeft geen boete gekregen

Toen de politie maandagmiddag bij de loods aan kwam, schoten feestvierders in carnavalskleding alle kanten op, de weilanden in. Agenten achtervolgden hen, waarbij een carnavalsvierder gewond aan zijn knie raakte toen hij over een sloot sprong. In de loods stond een grote hoeveelheid drank op tafel en er speelde carnavalsmuziek.