Chaos bij gerechtshof: geen uitspraak over avondklok na wraking rechter

Willem Engel, Jeroen Pols en hun advocaat Gerben van de Corput besloten de rechter te wraken. vergroot

Er is nog geen uitsluitsel over de avondklok. Het hof zou dinsdagmiddag beslissen of de avondklok tot het hoger beroep van kracht blijft. Viruswaarheid besloot de rechter vrijwel direct te wraken. Dat betekent dat de protestgroep er geen vertrouwen in heeft dat de rechter objectief is. Daarom kon er geen uitspraak worden gedaan.

In onderstaande video is te zien wat er precies gebeurde tijdens de zitting. Jurist Jeroen Pols van Viruswaarheid noemde de rechter vooringenomen omdat hij niet het woord kreeg van haar. De rechter dreigde Viruswaarheid uit de rechtszaal te laten zetten, waarop zij besloten te rechter te wraken.

De rechtbank haalde dinsdagochtend een streep door de omstreden avondklok tijdens een kort geding dat werd aangespannen door protestgroep Viruswaarheid. De avondklok is ingesteld op basis van een noodwet, waarin staat dat een kabinet in noodgevallen regels kan invoeren zonder overleg met de Tweede en de Eerste Kamer. Maar volgens de rechtbank was de avondklok geen maatregel waarmee niet kan worden gewacht 'zoals bijvoorbeeld het geval is bij een dijkdoorbraak'.

De rechtbank twijfelt ook aan het nut van de avondklok. Daar zijn volgens de uitspraak "grote vraagtekens" bij te zetten. "Daarbij weegt zwaar dat de pandemie al bijna een jaar duurt en erkend is dat de druk op de zorg momenteel minder groot is dan eerder het geval is geweest."

Omdat de overheid wil dat de avondklok gehandhaafd blijft tot er een hoger beroep is geweest, vroeg de Nederlandse staat aan het gerechtshof om de uitspraak van de rechter te schorsen. Dat wil zeggen dat de Staat wil dat de avondklok gehandhaafd blijft, totdat het Haagse gerechtshof een definitieve beslissing neemt over de vraag of de avondklok buiten werking gesteld moet worden.

Het hoger beroep dient vrijdag.

