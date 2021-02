Levi wandelt van Vlissingen naar zijn oma in Vught, voor het goede doel én de gezelligheid

Wachten op privacy instellingen... Levi Weterings uit Vlissingen lopend naar zijn oma in Vught (foto: Jan Peels) Volgende Vorige vergroot 1/2 Honderdzesenzestig kilometer lopen naar oma

Even op bezoek bij oma. Dat is precies wat Levi (12) uit Vlissingen gaat doen. Klein detail: oma woont in Vught en de jongen van 12 legt een flink deel van de tocht te voet af.

Afgelopen zaterdag vertrok Levi Weterings samen met zijn moeder vanuit hun woonplaats Vlissingen, om in zeven dagen tijd naar zijn oma in Vught te wandelen. Het was koud en er lag nog veel sneeuw. En al na de eerste dag, moest moeder Noël Kleine de tocht al staken door een blessure aan haar voet.

"Mijn oma is niet zielig"

Levi loopt de tocht niet alleen voor de lol, maar ook om geld in te zamelen voor het ouderen fonds. "Mijn oma is niet zielig, ik doe het voor andere eenzame ouderen. We hebben al ruim €2300 opgehaald."

Nu moeder Noël is uitgevallen, wordt Levi begeleid door haar vrienden en vriendinnen. De afstand die dagelijks wordt afgelegd, is wat korter dan vooraf gepland. Een deel van de toch wordt nu toch met de auto gedaan. Maar er worden nog steeds kilometers gevreten. Dinsdag liep Levi van Woensdrecht naar Schijf. Vrijdagavond wordt de jongen in Vught verwacht.

"Ik denk dat ze het een beetje onderschat hebben"

In Vught volgt oma, Ria van Kouwen, de tocht van haar kleinkind via Facebook. "Ik ben heel trots op hem en weet hoe ver het is naar Vlissingen. Toen m'n man nog leefde, zijn we er eens naar toe gefietst. Maar lopen is veel moeilijker, ik denk dat ze het een beetje onderschat hebben", zegt Ria met een glimlach.

Om de moed erin te houden, vertelt Levi elke dag een mop op zijn Facebook pagina. "Hoe noem je een koninklijke drol? Een majes-schijt", vertelt hij lachend in de camera. Nog even volhouden: van Woensdrecht naar Vught is nog zo'n tachtig kilometer.

