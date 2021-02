De avondklok blijft voorlopig van kracht, beslist gerechtshof

Foto: Ab Donker vergroot

De avondklok blijft voorlopig nog van kracht. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag dinsdagavond bepaald. De rechtbank in Den Haag had dinsdagochtend een streep door de omstreden maatregel gehaald, maar de regering wilde dat die toch van kracht bleef totdat er uitspraak is gedaan in een hoger beroep dat ze heeft aangespannen.

Dat betekent dat de avondklok dus nog steeds geldt tussen negen uur 's avonds en halfvijf 's ochtends. Het hof zei dinsdag dat het louter gaat om een belangenafweging. Dat van Viruswaarheid is beperkt tot een aantal dagen, meent het hof. Het belang van de Staat is het voorkomen van een jojo-effect. De rechter vindt het belang van de Staat daarom zwaarder wegen.

Willem Engel en jurist Jeroen Pols reageerden namens Viruswaarheid furieus op de beslissing van het hof. "U maakt een grote fout", zei Engel tegen de voorzitter van het hof. Hij hekelde het feit dat het hof toch op de inhoud van de zaak was ingegaan, terwijl de zitting van dinsdag alleen procedureel was bedoeld.

De actiegroep Viruswaarheid had een kort geding aangespannen tegen de avondklok en won die zaak dinsdag. Daarop vroeg de Nederlandse Staat aan het gerechtshof om die uitspraak te schorsen in afwachting van het hoger beroep. Dat zou betekenen dat de avondklok voorlopig toch van kracht zou blijven. Het hof heeft het vonnis van de rechter inderdaad opgeschort. Daardoor is de avondklok voorlopig toch weer van kracht.

Viruswaarheid diende dinsdagmiddag een wrakingsverzoek in omdat ze de rechters niet onafhankelijk vond. Dat verzoek werd afgewezen, wat betekende dat de zaak voor het hof met dezelfde rechters kon doorgaan.

De inhoudelijke zitting over de avondklok bij het Haagse gerechtshof staat vrijdag op het programma. Een uitspraak zal een paar dagen later volgen.

