De sneeuw is een cadeautje voor het grondwater: 'Smeltwater druppelt langzaam de bodem in'

"Dit is een cadeautje voor het grondwater." Jos Kruit, droogtecoördinator van het waterschap Aa en Maas, is blij met alle sneeuw die de afgelopen week is gevallen. Niet alleen vanwege het mooie plaatje, maar vooral om het grondwater. "Ik heb in sommige delen van de provincie de grondwaterstand met 30 tot 40 centimeter zien stijgen."

De sneeuwval komt boven op de natte maanden december en januari. Er viel al veel regen en daardoor was de grondwaterstand op veel plekken al normaal. De sneeuw komt daar nu bovenop.

"Sneeuw is gunstiger voor de grondwaterstand dan regen", zegt Kruit. "Het is een bevroren watervoorraad die de afgelopen dagen langzaam is gesmolten en in de bodem is gezakt. Je kunt 30 centimeter sneeuw vergelijken met 30 millimeter regenwater. Een stevige bui is ook fijn maar een groot deel van het water spoelt meteen weg en zakt niet in de bodem. Bij sneeuw is dat anders. Dat dooit langzaam en druppelt dan de bodem in."

"We laten het water zo hoog staan dat het net verantwoord is."

Door de klimaatverandering heeft Brabant steeds meer last van droogte. Die sneeuw is dan heel fijn. Maar te hard juichen doet Kruit ook weer niet. "Komend weekend wordt het weer veel te warm voor de tijd van het jaar. En dan verdampt er zo weer een deel van het water. Vorig jaar hadden we ook een heel nat begin van het jaar. Maar als het daarna maandenlang nauwelijks regent is dat water ook zo weer weg."

Het is zaak om dit sneeuwwater zo lang mogelijk vast te houden. Dat doet het waterschap door de stuwen hoger te zetten. "We gaan echt op het randje zitten. We laten het water zo hoog staan dat het net verantwoord is." Dat risico moeten we nemen om problemen bij toekomstige droogte te voorkomen.

"Op de hogere zandgronden is de grondwaterstand nog steeds niet overal op peil."

Voor boeren kan dat lastig zijn want hun akkers blijven te nat om te kunnen bewerken. "Daar schuurt het," zegt Kruit, "maar als we het water niet vasthouden ontstaat er in een droge zomer een watertekort en daar hebben de boeren dan ook weer last van."

Overigens is het nog niet overal halleluja. "Rond Den Bosch is de grondwaterstand nu hoger dan gemiddeld, maar op de hogere zandgronden in het zuidoosten van de provincie is de grondwaterstand nog steeds niet overal op peil." Het droogteprobleem is dus in Brabant niet als sneeuw voor de zon verdwenen. "Het is een cadeautje, met de nadruk op tje."

