Tot op het bot verdeeld over fusieplannen: is Oss of Uden de toekomst voor Schaijk?

Hoort Schaijk vanaf volgend jaar bij Uden of bij Oss? De meningen lopen enorm uiteen. Bij een raadsvergadering dinsdagavond waren maar liefst 107 inwoners die hun zegje wilden doen over de kwestie. Een petitie werd 1200 keer ondertekend.

Want die plannen waren helder: de gemeente Landerd, met daarin Zeeland, Schaijk en Reek, zou op 1 januari 2022 fuseren met Uden en dan gezamenlijk de nieuwe gemeente Maashorst gaan vormen.

Maar er was behoorlijk wat verzet tegen die plannen. Een groepje inwoners van Schaijk liet luid en duidelijk van zich horen. Zij willen bij Oss, niet bij Uden. De weerstand was zo groot dat nu ook in Den Haag de fusieplannen opnieuw onder de loep worden genomen.

"Wij zijn de zwijgende meerderheid."

Zonde, vindt onder meer Roy van Boekel. Hij wil juist wél met Uden fuseren en startte een petitie. “Wij hebben het idee dat we de zwijgende meerderheid zijn, die zich nu laat horen.” De petitie is in twee dagen 1200 keer digitaal ondertekend.

“Wij voelen ons thuis bij Maashorst”, legt hij uit. “Schaijk is een heel krachtig dorp, met veel ondernemers en een rijk verenigingsleven. Het is in trek als winkelgebied en voor recreatie. De groene omgeving van de gemeente Maashorst past daarbij.”

Al is dus niet iedereen het daarmee eens. “Natuurlijk mag iedereen daar zijn mening over hebben”, zegt Van Boekel. “Maar ik geloof dat de afgelopen drie gemeenteraadsverkiezingen hier al over gingen, er is een referendum geweest en uiteindelijk heeft de gemeenteraad met een ruime meerderheid beslist. Dat is democratie.”

"Alle dorpen die nu bij Oss horen, zijn daar enthousiast over.”

Maar er was een luid protest te horen in Schaijk. Een deel van het dorp ziet namelijk veel liever dat het dorp bij Oss gaat horen. Nol de Jong is raadslid voor DS97 en lid van de actiegroep ‘Schaijk hoort bij Oss en niet bij Uden’. “Oss is een van de best bestuurde gemeenten én heeft veruit het beste dorpenbeleid van Nederland. Alle dorpen die nu bij Oss horen, zijn daar enthousiast over.”

Het geluid om Schaijk bij Oss te voegen, is ook doorgedrongen in de Tweede Kamercommissie die over de gemeentelijke herindeling gaat. Daar stellen GroenLinks en het CDA nu voor om Schaijk bij Oss te voegen. Van Boekel: “Het verbaasde ons dat zij denken te weten waar een grens zou moeten liggen. Die denken dat heel Schaijk bij Oss wil horen. Daarom moesten we wel een tegengeluid laten horen.”

Dat tegengeluid bestaat dus uit de online petitie en een aantal insprekers in de gemeenteraadsvergadering van dinsdagavond. “Uiteindelijk konden er twaalf mensen iets zeggen. We wilden gewoon ons geluid ook laten horen.”

De Tweede Kamer hakt op 25 februari een knoop door. “Ik hoop dat CDA en GroenLinks hun poot stijf houden”, zegt Nol de Jong. Roy van Boekel hoopt van niet: “Er is gewoon ook een heel grote groep die wil fuseren met Uden.”

