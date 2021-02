Partij voor de Bomen doet niet mee aan verkiezingen: 'Geen goede lijsttrekker te vinden'

Louis van der Kallen van de Partij voor de Bomen (Foto: Erik Peeters) vergroot

De keuze is reuze tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart want op het stembiljet staan maar liefst 37 partijen. Toch is er één opvallende afwezige: de Partij voor de Bomen. Een jaar geleden mikte initiatiefnemer Louis van der Kallen uit Bergen op Zoom nog op tenminste een kamerzetel. Maar het lukte hem niet om een ‘aansprekende’ lijsttrekker te vinden en daarom heeft hij besloten om de aankomende verkiezingen over te slaan.

De Bergse politicus voerde gesprekken met verschillende kandidaten die de lijst hadden willen aanvoeren: “Daar zat helaas niemand bij in wie ik het zag zitten. Ik merkte dat het vaak meer om een persoonlijke ambitie ging om in de Tweede Kamer te komen dan om affiniteit met het onderwerp. Ik ben het type politicus dat gaat voor de emotie en het gevoel. Wanneer dat niet past, gaat het over.”

Nu de Partij voor de Bomen niet meedoet aan de verkiezingen betekent dat volgens Louis van der Kallen niet dat hij niks bereikt heeft voor de bomen. Hij verwacht dat door de aandacht voor zijn partij het onderwerp serieuzer zal worden genomen in politiek Den Haag: “Simpelweg omdat het langzaam maar zeker een maatschappelijk probleem gaat worden. De vitaliteit van bomen loopt al dertig jaar terug. Er zijn steeds meer boomziektes, de diversiteit gaat achteruit en de kosten van onderhoud nemen toe.”

Zeker wanneer mensen zich bedreigd gaan voelen in levenskwaliteit of gezondheid dan komen de reacties vanzelf.

“Tot nu toe wordt dit steeds weg gewimpeld maar op een bepaald moment wordt de druk van onderaf zo groot. Zeker wanneer mensen zich bedreigd gaan voelen in levenskwaliteit of gezondheid dan komen de reacties vanzelf. Dit is een kwestie van de lange termijn. Ik ben een realist en ik ben daarom niet teleurgesteld dat het nu niet gelukt is”, aldus Van der Kallen.

Bij de aankondiging van zijn nieuwe partij maakte Van der Kallen al meteen duidelijk dat hij zelf geen ambitie had om lijsttrekker te worden: “Ik ben 72 en ik ken de stress in Den Haag. Ik kan mijn hobby’s uitvoeren zonder er van overspannen te raken. Bovendien ben ik nog raadslid en waterschapsbestuurder. Dat vind ik meer dan genoeg. Mijn prioriteit is vooral om een beetje gezond te blijven.”



Bij de volgende verkiezingen wil de partij weer proberen om een plekje te veroveren op het stembiljet. “Al moet ik voor een geschikte lijsttrekker op gesprek in Delfzijl of Schiermonnikoog, dat maakt mij niet uit. Wanneer iemand zich meldt van wie ik het gevoel heb dat hij of zij zich met ziel en zaligheid wil inzetten voor het thema, dan gaan we er weer voor.”

