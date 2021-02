Kajsa Ollongren is verliefd op het stembureau in Herpt: 'Misschien wel het mooiste van Nederland'

Wachten op privacy instellingen... Kajsa Ollongren controleert het stembureau in Herpt (foto Jan Peels). Volgende Vorige vergroot 1/2 Minister Ollongren komt kijken hoe coronaveilig er in Herpt gestemd wordt.

"Dit is misschien wel het mooiste stembureau van Nederland." Dat zei minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken woensdag toen ze op werkbezoek was in De Nieuwe Schuur in Herpt. Dit nieuwe theater aan de rand van het dorp bij Heusden wordt op 17 maart gebruikt als stembureau.

Het dorpshuis naast de kerk waar jaren lang gestemd werd, is te klein om coronaproof te kunnen stemmen. De mensen kunnen niet door verschillende deuren naar binnen en naar buiten. "Ook scholen en bejaardenhuizen zijn afgevallen", vertelt burgemeester Willemijn van Hees terwijl ze met de minister aan de taart zit.

"Ik vind het belangrijk om hier met eigen ogen zien hoe de gemeente het regelt om de verkiezingen veilig te laten verlopen", verklaart de minister haar bezoek in coronatijd. "Van achter een schermpje in Den Haag was dat toch anders geweest."

"Normaal doken de tellers als mieren op de stembiljetten."

"Het was een hele uitdaging om voldoende plekken en mensen te vinden", zegt Wil van Son, hoofd verkiezingen van de gemeente Heusden. "We zijn al in november begonnen en hebben studenten gevraagd om de stembureaus te bemensen. Een groot aantal ouderen die zich hadden aangemeld, hebben zich toch afgemeld omdat ze bij de risicogroep horen.

Vanwege corona kan er op vier plekken in de gemeente al op 15 en 16 maart gestemd worden. Ook het tellen van de stemmen na de verkiezingen op 17 maart gaat anders. "Normaal duiken de tellers als mieren op de stembiljetten als de stembussen worden omgekiept", vertelt Van Son. "Nu moeten ze op hun plek blijven zitten."

Nadat ze haar taartje maar half had opgegeten en ook nog een mooi boek over Heusden had gekregen, verliet de minister het dorp weer. Op weg naar de controle van een ander stembureau in Nederland.

