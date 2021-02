Désiree en Rianne vierden een carnaval om nooit te vergeten: 'Vijf dagen lang geen ellende'

Moe maar voldaan en een carnaval om nooit meer te vergeten. Zo omschrijft Desirée Huijsmans de afgelopen vijf dagen. Samen met haar boezemvriendin Rianne Koevoets zette de Tilburgse de bloemetjes flink buiten.

Net als andere jaren Waar corona voor duizenden Brabanders een dikke streep zette door carnaval, was het voor Desirée juist business as usual. “Het voelde net als andere jaren, hoor. We hebben écht de bloemetjes buiten gezet. Op afstand natuurlijk, want Rianne en ik werken allebei in de zorg.”

Het meest genoot ze van de muzikale optredens in de stad. “Dat was superleuk om te doen. Voor ons, en voor de mensen die naar ons luisterden. Dat waren toch veel oudere mensen die in zak en as zitten. Vijf dagen lang geen nieuws vol ellende, maar gewoon plezier maken. Daar waren we zó aan toe. Zelfs mijn man zei vanochtend dat ik er goed en uitgerust uitzag. Ondanks vijf dagen feest. Nou, dan ben ik op mijn oude dag nog in trek ook!”