IJscoman Giorgio in de stress nu de lente vroeger dan ooit losbarst

De ijscokar van La Toscana is nog nooit zo vroeg in het jaar de weg op gegaan. vergroot

Nog maar een paar dagen geleden vroor het 10 graden en stonden we massaal op het ijs, maar komend weekend krijgen we een heus voorproefje van de lente. Een extreem vroeg voorjaar, waarbij de temperatuur in het zuiden van het land tot 20 graden kan stijgen. Reden voor de familie Ferrari, bekend van La Toscana, om hun ijssalons eerder open te gooien en met vier ijscowagens de weg op te gaan.

De familie Ferrari is al sinds 1937 een begrip in Eindhoven en omstreken als het om ambachtelijk ijs gaat. Eigenlijk zijn ze dicht tot de eerste week van maart, maar met het uitzonderlijke mooie weer besloot eigenaar Giorgio Ferrari om komend weekend al open te gaan. Maar voor het zover is, moet er nog heel wat gebeuren.

"Alles is nog in de winterstop hier", vertelt Giorgio in de hal waar al zijn ijscokarren staan. Komend weekend gaat de familie met vier ijscowagens de weg op. "Ze moeten allemaal nog worden schoongemaakt met een sopje, aangesloten worden op stroom en we moeten ze weer verzekeren."

Een van de ijswagens. vergroot

Voordat het ijs maken daadwerkelijk kan beginnen (er zijn negentig verschillende smaken in het assortiment) moet er nog een en ander in huis worden gehaald. "We hebben melk nodig van de boer, sommige ingrediënten moet worden ingeslagen en alle ijsmixen moeten worden gemaakt. In het weekend worden de ijsmachines aangezet. Dan kan er achthonderd liter ijs per uur worden gemaakt. "Er komt heel wat bij kijken, ja. Dit is een ijscoman in de stress", lacht Ferrari.

Ook sommige ijssalons gaan open. Nog nooit is La Toscana zo vroeg in het seizoen opengegaan. "Eigenlijk maken we in de eerste week van maart het eerste ijs", vertelt Giorgio. "Normaal zit ik in deze periode nog in Italië, op familiebezoek. Maar vanwege de corona ben ik nu hier, dus we gaan gewoon aan de slag."

Giorgio Ferrari. vergroot

Giorgio is erg blij met het lenteachtige weer, dat waarschijnlijk de hele volgende week aanhoudt. "Het is wel een extraatje," zegt hij, "en dat is zeer welkom, want vorig jaar was het geen vetpot vanwege de coronacrisis. We hadden geen terrassen waar mensen konden zitten. Ook waren er eigenlijk helemaal geen evenementen en bedrijfsfeesten. We moesten het echt hebben van ijsjes uit het vuistje. Het is ook voor ons best een zwaar jaar geweest."

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.