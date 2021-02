Klein wonder nodig om de Moeierboom in Etten-Leur de Europese boom van het jaar te maken

De Moeierboom in Etten-Leur (foto: Ton van Etten). vergroot

De Moeierboom is al eeuwen een begrip in Etten-Leur. Sinds hij de nationale titel Boom van het Jaar won, heeft ook de rest van Nederland er kennis mee gemaakt. Deze maand kan de Moeierboom 'European Tree of the Year' worden, maar daarvoor zijn nog wel flink wat stemmen nodig.

Om die prijs in de wacht te slepen, heeft de Moeierboom een behoorlijke inhaalslag te maken. Want met bijna 21.000 stemmen loopt Brabants trots een straatlengte achter op bijvoorbeeld de Oude oosterse plataan uit Rusland (42.000 stemmen) en de Spaanse Milennium steeneik van Lecina (43.000 stemmen). Voor even is het motto in Etten-Leur dus niet 'Testen, testen, testen', maar 'Stemmen, stemmen, stemmen'.

Boom met een verhaal

"Het gaat niet zozeer om de mooiste boom, ook al stemmen veel mensen wel om die reden. Maar het gaat vooral om of het een bijzondere boom is met een verhaal", zegt Pierre van Damme, die campagne voert voor de boom. "Wij vinden dat de Moeierboom een prachtig verhaal heeft. Hij staat niet in een bos, maar hartje centrum. Al 345 jaar lang is het een plek van ontmoeting."

Zo luisterde de Moeierboom vroeger stilletjes mee bij de openluchtrechtbank, die ook op die plek stond. Er werd recht gesproken, waar nu weleens krom gesproken wordt. De talloze bankjes bij de linde verraden: jaren geleden was het al een verzamelplek, en dat is hij nu ook nog steeds.

Klein wonder nodig

Stemmen dus, en als het aan Van Damme ligt wel op de Moeierboom. Al weet ook hij: er is een klein wonder nodig wil de eeuwenoude boom de verkiezing winnen. "We hebben er bijna 21.000 te pakken. Daarmee doen we het goed, maar de rest doet het beter." Stemmen kan alleen deze maand en wel hier.

Het is de derde keer dat een Brabantse boom het schopt tot in de Europese verkiezing. Eerder grepen de Troeteleik langs de A58 in Ulvenhout en de Heksenboom in Bladel mis.

