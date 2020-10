Moeierboom in Etten-Leur de mooiste van ons land

De Moeierboom in hartje Etten-Leur (foto: Ton van Etten). vergroot

Voor het derde jaar op rij heeft Brabant de Boom van het Jaar-verkiezing gewonnen. De meeste stemmen, bijna 3600, gingen namelijk naar de Moeierboom in Etten-Leur. Deze grootbladige linde staat in het centrum van het dorp, aan de Markt, en won met een overweldigende meerderheid.

De 350 jaar oude boom mag nu meedoen aan de Europese Tree of the Year-verkiezing, begin volgend jaar. Een woordvoerder van het organiserende SBNL Natuurfonds vindt deze wedstrijd heel belangrijk om de boom en daarmee ons land als bomenland ook internationaal aanzien te geven. “We zijn er nog niet”, zo zegt ze.

Kwart van de stemmen

Aan de gemeente Etten-Leur en Pierre van Damme van het Toeristisch Informatie Punt zal het niet liggen. Ze zijn er al in geslaagd om ongeveer een kwart van de stemmers de Moeierboom aan te laten kruisen. Nummer twee in de nationale strijd, een tweestammige vleugelnoot in het Zeeuwse Middelburg, bleef op 2450 stemmen steken. Een rode beuk in Groningen stond enkele dagen bovenaan, maar werd uiteindelijk derde.

De twee vorige edities van de Boom van het Jaar-verkiezing werden gewonnen door de troeteleik in de middenberm van de snelweg A58 bij Ulvenhout en de heksenboom van Zwarte Kaat in Bladel. Volgens de woordvoerster van het SBNL Natuurfonds is het aan de 'sociale cohesie' in Brabant te danken dat steeds weer een boom uit onze provincie als populairste uit de bus komt. Er is hier een grotere betrokkenheid dan elders, zo denkt ze.

Sfeerverlichting gaat aan

Het is nog niet bekend wanneer de wisseltrofee wordt uitgereikt. Wat wel zeker is dat burgemeester Miranda de Vries van de gemeente Etten-Leur die dan zal ontvangen uit handen van haar collega in Bladel, burgemeester Remco Bosma. En donderdagavond al zal in de bijzondere boom de sfeerverlichting, die normaal gesproken pas in december gaat branden, ontstoken worden.

