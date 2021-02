Als je toekomst afhangt van de avondklok: 'Het maakt me een beetje moedeloos'

Dogan staat met zijn rug tegen de muur door de coronamaatregelen. (Foto: Dogan Yildiz) Foto: Dogan Yildiz Volgende Vorige vergroot 1/2 Dogan staat met zijn rug tegen de muur door de coronamaatregelen. (Foto: Dogan Yildiz)

Dogan Yildiz heeft het zwaar nu zijn avondwinkel in Veldhoven vroeger de deuren moet sluiten vanwege de avondklok. Hij zag zijn inkomsten in korte tijd drastisch teruglopen en blijft met flinke voorraden zitten. Dinsdag leek het er op dat de avondklok aan het wankelen werd gebracht, maar met een spoedwet lijkt de maatregel toch overeind te blijven. Ondertussen staat Dogan met zijn rug tegen de muur. "Ik voel me als ondernemer behoorlijk alleen de laatste maanden", vertelde hij in het radioprogramma Afslag Zuid.

Dogan zag de bui al hangen, toen de avondklok op 23 januari werd ingevoerd als extra maatregel om het aantal coronabesmettingen terug te dringen. "Mijn bange vermoedens zijn uitgekomen", zegt hij.

"Sinds oktober mogen we na acht uur 's avonds geen alcohol verkopen, en we moeten nu ook eerder dicht. Normaal heb ik 200 klanten op een avond, dinsdagavond waren het er 29", zegt hij somber.

De eigenaar besloot zijn winkel eerder te openen, maar dat leverde zo weinig op, dat hij er weer mee stopte. "Daarnaast zijn we begonnen met een bezorgdienst, waarbij je online bestellingen kunt doen. Helaas, ook de bestellingen waren op één hand te tellen."

Een behoorlijke poppenkast, zo noemt hij de gebeurtenissen dinsdag in de rechtszaal. "Eerst was ik blij, omdat de avondklok was afgeschaft door de voorzieningenrechter. Maar nu denk ik dat het voorlopig toch niet gaat gebeuren."

"Er wordt heel vaak gezegd, we moeten het samen doen, we moeten hier samen doorheen komen", stelt Dogan. "Maar ik voel me als ondernemer behoorlijk alleen, de laatste maanden. En dat had ik in het begin van de coronacrisis een stuk minder. Toen mochten we meer, en waren we minder afhankelijk van de overheidssteun. Nu is dat wel anders."

Dogan heeft een voorraad van duizenden liters bier in zijn winkel. "Ik kan heel wat mensen blij maken maar er zijn momenteel geen feestjes, dus ik verkoop eigenlijk niets", zegt hij. "De overheid heeft een voorraadvergoeding ingesteld, maar daar blijk ik niet voor in aanmerking te komen, want op papier ben ik een supermarkt. En supermarkten vallen buiten de boot, omdat ze al heel goed draaien."

"In mei is al het bier over de datum, dan kan ik het weggooien."

In mei verstrijkt de houdbaarheidsdatum van het bier. "Dus dan kan ik het weggooien", stelt Dogan. "Als we 2 maart open mogen, kan ik 't nog een beetje redden, maar ik vrees het ergste."

Al weken belt de Veldhovenaar met verschillende instanties voor financiële steun. "Maar het lukt me maar niet om iets te regelen en ik krijg alleen te horen, wij voelen met je mee, maar dit zijn de regels. Het maakt me een beetje moedeloos."

