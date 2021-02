Kritische plattelandsbewoners waarschuwen voor meer virusziektes: 'Corona is maar een voorproefje'

De luidieke landkaart (beeld: Brabants Burger Platform). vergroot

Brabant wordt één groot Zoönosië: een broedplaats voor ziekten die van dier op mens kunnen overspringen. Dat is althans het schrikbeeld van het Brabants Burgerplatform (BBP). De belangenclub van kritische plattelandsbewoners presenteerde donderdag een ludieke kaart om op de gezondheidsrisico’s van te veel landbouwdieren te wijzen.

De Incubatiebaai, Aerosolië en Q-land: zomaar wat plaatsen op de verzonnen landkaart van BBP. Een op het oog onnozele tekening, maar wel met een serieuze boodschap. “Een nieuwe virusuitbraak met de intensieve veehouderij als kraamkamer: het is niet de vraag of het gebeurt, maar wanneer”, stelt bestuurslid Frank van den Dungen van het BBP. "Met corona hebben we een voorproefje gehad."

'Grootste veedichtheid'

Volgens het Burgerplatform heeft vooral Brabant te veel kippen, varkens, geiten en ander vee. De oplossing is volgens Van den Dungen dan ook simpel: minder dieren. "Het probleem moet bij de bron worden aangepakt. We hebben hier zo'n beetje de grootste veedichtheid van Europa. Ook moet de afstand tussen huizen en veehouders groter."

Zoönosen zijn infecties die van dieren op mensen kunnen worden overgedragen. Zoönosen die in Nederland voorkomen zijn bijvoorbeeld Corona, de ziekte van Lyme, Q-koorts en vogelgriep.

'Populisme'

Het BBP wijst dus vooral naar de boeren. De ZLTO laat in een reactie weten: "We delen de zorg voor de gezondheid van mens en dier volledig." Een woordvoerder nuanceert: "In ons dagelijks leven kom je zelden met dieren op de boerderij in aanraking, maar per dag aaien en knuffelen we wel tig keer onze huisdieren."

ZLTO verwijst naar de campagnetijd. "Sommige politieke partijen zijn er als de kippen bij om hun eigen gelijk te kraaien. Maar of dit populisme bijdraagt aan objectieve beeldvorming is maar zeer de vraag."

De kaart is een verlaat afscheidscadeau voor voormalig provinciebestuurder Anne-Marie Spierings van D66. Ze kreeg de landkaart deze donderdag in het provinciehuis in Den Bosch. Vanwege de coronacrisis kon het nu pas worden uitgereikt. Spierings krijgt hem, omdat ze zich volgens het BBP inzet voor een kleinere veestapel. "Hij krijgt een mooi plekje op mijn werkkamer", reageert ze opgewekt.

Boer Joris uit Asten-Heusden vindt het onterecht dat de boeren weer de schuld krijgen:

In de grafiek hieronder zie je de ontwikkeling van de hoeveelheid boerderijdieren in Brabant:

