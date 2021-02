Geplunderde winkels dichtgetimmerd na avondklokrellen: beschilderde platen worden nu designtafels

1/2 De vernietiging tijdens de avondklokrellen wordt verwerkt in designtafels

Uit geweld en ellende kan ook weer iets moois voortkomen. Dat bleek al toen de houten platen waarmee de winkels in de Bossche binnenstad waren dichtgetimmerd, prachtig werden beschilderd. Donderdag werden van diezelfde platen designtafels gemaakt.

De freesmachine in de werkplaats van Spark in Den Bosch draait overuren. Op het apparaat worden de platen, die voor de kapotte winkelruiten waren gespijkerd, minutieus uitgezaagd om er tafels van te maken. "Anders zouden ze worden weggegooid", vertelt Jan-Henk van Ieperen van Kings of Colors.