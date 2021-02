Brabant kan bijna 2800 huizen gaan bouwen, Rijk trekt er miljoenen voor uit

Tilburg, Eindhoven, Helmond en Geldrop-Mierlo kunnen met extra geld van het kabinet versneld bijna 2800 huizen gaan bouwen. Landelijk trekt het Ministerie van Binnenlandse Zaken er 266 miljoen euro voor uit.

'Ongelooflijk blij'

Op het gemeentehuis in Geldrop is het goede nieuws uit Den Haag enthousiast ontvangen. “Ik ben ongelooflijk blij”, zegt wethouder Marc Jeucken. Volgens hem wordt gemikt op huur- en koopwoningen voor een brede doelgoep. “Hiermee spelen we in op de woningbehoefte in onze gemeente én in het stedelijk gebied rondom Eindhoven. We hopen dat we hiermee de druk op de woningmarkt kunnen verlichten”, zegt hij.