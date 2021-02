Megadrukte bij wasstraten na winterweer: 'Bijna dubbel zoveel auto's als normaal'

Wachten op privacy instellingen... File bij de wasstraat in Tilburg (foto: Noël van Hooft) Volgende Vorige vergroot 1/2 Megadrukte bij wasstraten na winterweer

Files bij de wasstraten in Brabant. Bij ANAC Carwash in Tilburg stonden rond elf uur twintig auto’s te wachten om gewassen te worden na een week vol sneeuw, ijs en strooizout. Kevin Jacobs van die wasstraat: "Strooizout moet echt zo snel mogelijk van je auto gewassen worden, want het zout tast de lak aan."

De wachttijd loopt donderdagochtend op tot een kwartier. Voor de derde dag op rij staan de auto’s tot op het kruispunt te wachten.

Voor Kevin Jacobs is het doorwerken zonder pauzes. "Sinds dinsdag is het megadruk. Als we om acht uur de deuren openen staan er meteen tientallen auto’s te wachten. We wassen bijna dubbel zoveel auto’s als normaal."

De wachttijd loopt op tot een kwartier (foto: Noël van Hooft) vergroot

Een man in een Toyota staat in de rij te wachten. De zijkanten van zijn wagen zijn dof uitgeslagen van het strooizout. "Een wasbeurt is heel erg nodig na al die rotzooi op de weg", zegt de man. "Het is druk hier maar gelukkig hebben we tijd. We hebben een weekje vrij vanwege carnaval." En voor de kinderen op de achterbank is het een uitje. "Die vinden het erg leuk in de discowasstraat."

"Dit is echt de drukste week ooit."

Vorige week was er amper iets te doen voor Kevin en zijn collega’s. En eigenlijk hebben ze het sinds de coronacrisis een stuk rustiger omdat minder mensen met de auto op pad gaan. "Maar gelukkig zijn ze ons niet vergeten", zegt Kevin met een glimlach. "Dit is echt de drukste week ooit. Tot en met zondag zullen hier wel rijen staan."

Ook de binnenkant van de auto's worden gereinigd (foto: Noël van Hooft) vergroot

Maar niet alleen bij de wasstraat is het aanschuiven, ook bij de interieurbaan loopt de wachttijd verder op. Na een wasbeurt kunnen klanten kiezen om de auto van binnen te laten reinigen. "En daar kiezen dubbel zoveel mensen voor als normaal", vertelt Kevin terwijl achter hem drie collega’s de binnenkant van een Tesla stofzuigen, de ramen poetsen en het dashboard reinigen. "Mensen zijn met vuile voeten in de auto gestapt. Nu de buitenkant weer schoon is, willen ze ook de binnenkant schoon hebben."

"Ik zing wat liedjes met mijn dochter, het komt helemaal goed."

Een vader staat met zijn dochtertje achteraan in de rij te wachten. "Ik las dat het vandaag de dag was om je auto te wassen, geen flauw idee waarom", vertelt de man. "Ik sta nu een klein kwartier te wachten. Ik zing wat liedjes met mijn dochter, het komt helemaal goed."

Tot en met zondag houdt de drukte aan (foto: Noël van Hooft) vergroot

