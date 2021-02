17-jarige jongen zonder rijbewijs vlucht met 200 kilometer per uur voor politie

De politie heeft donderdagmiddag een 17-jarige jongen zonder rijbewijs aangehouden die in een BMW 5-serie op de vlucht sloeg voor de politie. De tiener reed veel te hard over de A16 en sloeg op de vlucht toen de politie hem een stopteken gaf.

De jongen uit Vlaardingen reed rond halftwaalf op de A16 vanuit Rotterdam. Bij Breda werd hij geflitst omdat hij 134 kilometer per uur reed waar honderd kilometer is toegestaan. Agenten gaven hem een stopteken.

Over busbaan en vluchtstrook

Volgens agenten leek het erop alsof hij gewoon wilde stoppen, maar bij Prinsenbeek reed hij met hoge snelheid de A58 richting Etten-Leur op. Hij reed over de vluchtstrook, over de busbaan en haalde rechts in. Hij haalde snelheden van 200 kilometer per uur. Volgens de politie zorgde dit voor 'levensgevaarlijke situaties'.