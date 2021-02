Opnieuw veel snelwegen dicht om kapotgevroren asfalt te herstellen

De schade aan het asfalt wordt hersteld (foto: Rijkswaterstaat). vergroot

Dit weekend gaan diverse snelwegen in onze Brabant dicht vanwege herstelwerkzaamheden. Door het winterse weer is er veel vorstschade aan het asfalt. De A59 tussen oprit Heusden en afrit ’s-Hertogenbosch-West in de richting van Den Bosch is van vrijdagavond negen uur tot zaterdagochtend negen uur én van zaterdagavond negen uur tot zondagochtend negen uur afgesloten. Ook de A58 en A27 gaan op de schop.

Sven de Laet & Malini Witlox Geschreven door

Weggebruikers moeten vrijdagavond en -nacht rekening houden met omleidingen en extra reistijd op de A59. Verschillende op- en afritten tussen Heusden en Den Bosch zijn afgesloten.

A58

De A58 is vanaf vrijdagavond negen uur tot zaterdagochtend zes uur dicht, tussen Tilburg-West en Tilburg-Reeshof (richting Breda).

Op zaterdag tussen acht uur 's morgens en zes uur 's middags is de A58 dicht tussen knooppunt de Stok en Roosendaal-Oost, in de richting van Etten-Leur/Breda.

Op zondag tussen acht uur 's morgens tot zes uur 's middags gaat de A58 dicht tussen knooppunten Galder en St. Annabosch, in de richting van Tilburg.

A27

Ook de schade aan de A27 wordt hersteld. De snelweg is afgesloten tussen knooppunt Hooipolder en afrit Geertruidenberg richting Gorinchem van vrijdagavond negen uur tot zaterdagochtend zes uur.

Door de winterse omstandigheden van de afgelopen periode is het asfalt op veel plaatsen beschadigd. Naast spoedreparaties die al zijn uitgevoerd, vinden de komende weken nog meer herstelwerkzaamheden plaats.

