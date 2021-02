Kappers voeren actie omdat de nood hoog is: 'Spaargeld voor kinderen wordt opgemaakt'

Kapper Arjan Bevers met trofee in zijn lege kapsalon (Foto: Alice van der Plas) vergroot

Veel kapperszaken hebben donderdagavond de lichten in hun zaak aangezet. Met de actie #lichtvoordathetuitgaat schreeuwen de kappers om hulp en aandacht. Ze strijden zo voor de heropening van hun salons en voor financiële hulp.

Het water staat kapper Arjan Bevers uit Helmond nog niet aan de lippen, maar hij hij mag zich dan ook de beste kapper van Nederland noemen. De ingang van zijn kapsalon wordt gesierd door de vele trofeeën, die hij en zijn team hebben gewonnen. Maar hij hoort wel dramatische verhalen van collega's.

"We hopen hiermee aandacht te krijgen voor de situatie bij de kappers", zegt Arjan. Want de steunmaatregelen zijn niet genoeg voor de kappers. "Heel veel kappers vissen net naast het net. Eigenlijk is veel meer maatwerk nodig."

Dus kwamen de kappers met een idee dat is overgewaaid uit Duitsland. Ze doen het licht nog een keer twee uur aan, 'voordat het misschien voorgoed uit moet'. "De lockdown duurt te lang", zegt Bevers. "De branche staat in brand."

Arjan Bevers heeft zijn kapsalon vorig jaar flink uitgebreid. "In januari gingen we open en toen konden we net een paar weken werken voor de eerste lockdown. Daarna nog van mei tot december. Maar net die cruciale weken rond de feestdagen liepen we mis."

Bevers kan nog vooruit met zijn kapsalon. "We hebben gespaard, maar dat houdt natuurlijk wel een keer op. Straks zijn er gewoon geen kappers meer."

De Helmondse topkapper hoort dramatische verhalen uit de branche. "Kappers die hun pensioenvoorzieningen aan het leegtrekken zijn of het spaargeld voor de kinderen aan het opmaken zijn."

In de spiksplinternieuwe salon van Arjen blijven de stoeltjes leeg. "Ik klus nu veel", zegt hij. "Ik ben de trap aan het schilderen en we zijn de toiletten aan het verbouwen. Eigenlijk alles waar je normaal niet aan toekomt."

Korte dagen

De werkdagen in de salon zijn tegenwoordig kort en dat is de topkapper niet gewend. "Ik zit hier van 10 uur tot 2 uur. Klanten kunnen dan producten komen halen. We maken hun kleurmix klaar en mensen kunnen het thuis zelf doen met een instructievideo." Ook geeft Bevers veel online trainingen.

"Kappers zijn trotse mensen", zegt Bevers. "Ze zijn trots op hun eigen salon en ze willen er alles aan doen om die salon aan de gang te houden. Alles wat je hebt opgebouwd, zie je elke week een stukje afbreken. We hebben perspectief nodig."



