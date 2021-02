Kinderen die 29 keer naar 112 belden hebben 'straf' erop zitten: ‘Zal het nooit meer doen'

De kinderen leverden hun werkje in bij de politie (foto: Politie Helmond). vergroot

De twee kinderen van 8 en 10 die eerder deze week 29 keer in korte tijd naar alarmnummer 112 belden, hebben hun ‘straf’ er weer opzitten. In overleg met de politie en hun moeder hebben ze een werkstuk gemaakt over hun actie.

Rebecca Seunis Geschreven door

De politie geeft de kinderen een groot compliment voor hun werkstuk. Ze maakten een soort strip over hun streek en leggen uit waarom ze het nooit meer zullen doen. ‘Je houdt de lijn bezet voor iemand anders die het echt nodig heeft. Sorry!! Ik zal het nooit meer doen’, valt er onder andere te lezen.

(foto: politie Helmond). vergroot

Niet zo leuk

“Moeder vertelde ons dat de kinderen de opdracht niet zo leuk vonden, ze moesten het drie keer opnieuw schrijven voordat het werd ingeleverd. Wij denken dat ze hun lesje wel geleerd hebben”, schrijft de politie op Facebook.

(foto: politie Helmond). vergroot

De twee kindjes uit Helmond kregen dinsdag bezoek van de politie nadat ze in een half uur tijd 29 keer het alarmnummer belden. Agenten voerden een gesprek met de kinderen en spraken af dat ze een werkstuk moesten maken bij wijze van ‘straf’.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.