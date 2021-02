PSV-trainer Roger Schmidt na pijnlijke nederlaag: 'Door de fouten krijgen we niet wat we verdienen'

PSV-trainer Roger Schmidt (foto: ANP). vergroot

PSV-trainer Roger Schmidt was na afloop teleurgesteld over de met 4-2 verloren wedstrijd met Olympiakos. Desondanks gelooft Schmidt nog in de kansen van zijn ploeg om door te gaan. "Als ik zie hoe we vandaag bij vlagen spelen, is het zeker niet onmogelijk om door te gaan."

Na afloop kon Schmidt naar eigenzeggen niet anders concluderen dat zijn ploeg onnodig had verloren. "Je geeft natuurlijk de goals veel te makkelijk weg. Dat kan niet gebeuren op dit niveau, want dat wordt afgestraft. Bij de eerste goal moet je beter staan bij de vrije trap, bij de tweede goal is de organisatie niet goed doordat we met tien man spelen en de derde goal is een duidelijke fout van Baumgartl", aldus de oefenmeester.

Ook bij de vierde goal, diep in de tweede helft stond PSV defensief niet goed. "We moeten dit goed analyseren en praten over de fouten. Verdedigen doe je met het hele team en dat deden we vanavond gewoonweg niet goed genoeg."

Schmidt was vooral teleurgesteld na afloop. Volgens de Duitse oefenmeester speelde zijn ploeg helemaal geen slechte wedstrijd. "Maar door de fouten krijgen we niet wat we verdienen. Bijna elke kans van Olympiakos is een doelpunt", zegt Schmidt. "Ze hebben vier of vijf kansen gehad en vier keer gescoord, dan wordt winnen wel heel moeilijk."

De grote vraag is nu hoe Schmidt zijn ploeg vooral in defensief opzicht gaat oprichten. "Dat gaan we doen door goed uit te leggen wat en waar precies de fouten werden gemaakt. Op dit niveau wordt er wat anders van je gevraagd. Je moet met een andere mindset verdedigen en nog meer gefocust zijn."

Ondanks de pijnlijke nederlaag is er een nog een beetje perspectief voor PSV. Dat komt vooral door de twee doelpunten van Eran Zahavi. "Het is natuurlijk niet de beste uitgangspositie, maar we zitten nu op de helft. En wat ik vandaag heb gezien, is het zeker mogelijk om in eigen huis met 2-0 of 3-1 te winnen. Het is zeker niet onmogelijk om nog door te gaan."

