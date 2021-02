Bewoners vluchten halsoverkop huis uit nadat autobrand overslaat naar carport

De bewoners van een huis aan de Venusstraat in Oss zijn donderdagnacht uit hun huis gevlucht nadat de Mercedes onder hun carport vlam had gevat en het vuur oversloeg naar de carport. Ook de voordeur van het huis en de schoonheidssalon die aan huis is gevestigd, liepen schade op.

Dit is volgens de ooggetuige al de derde keer in een week tijd dat het raak is in Oss. Vorige week vrijdag ging hemelsbreed zo'n tweehonderd meter verderop, in de Hertogin Sophiastraat, een auto in vlammen op. Ook toen ging het om een Mercedes. Dinsdagnacht werd geprobeerd een auto aan de Wenzel van Luxemburgstraat in brand te steken.