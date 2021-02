Coronanieuws: aantal coronavaccinaties gaat richting de 1 miljoen

(Archieffoto Pexels). vergroot

In dit liveblog houden we je vrijdag op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

Redactie & ANP Geschreven door

De hoofdpunten:

Het hof in Den Haag doet pas over een week uitspraak in het hoger beroep in de avondklokzaak.

De Eerste Kamer debatteert vrijdag over de avondklokspoedwet.

Kabinet mag briefstemmen beperkt houden tot 70-plussers

Er liggen vrijdag 324 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themapagina.

20.40 - Limburgse VVD-fractievoorzitter stapt op om 'doordrukken avondklok'

Fractievoorzitter Ghislen Nysten van de VVD in het Limburgse Beek legt zijn functie in de gemeenteraad van het dorp neer. De 29-jarige jurist en ondernemer heeft in een brief aan partijgenoot en premier Mark Rutte laten weten het huidige coronabeleid niet langer te kunnen ondersteunen. In een vrijdagavond verzonden tweet moedigt hij andere liberalen aan een tegengeluid te laten horen.

20.30 - 'Verlenging avondklok voorwaarde voor 'kleine' versoepelingen'

Het ziet ernaar uit dat de avondklok nog enkele weken langer van kracht blijft. Dat lijkt een voorwaarde voor een aantal versoepelingen die het kabinet overweegt, zeggen bronnen tegen de NOS. De versoepelingen betreffen niet alleen middelbare scholieren maar ook studenten en kappers. Het gaat dan wel om "heel kleine" versoepelingen.

20.15 - GGzE wil niet langer wachten met vaccineren

GGzE is het wachten zat. Het conferentiecentrum op de Grote Beek in Eindhoven is een maand geleden speciaal omgebouwd tot vaccinatiecentrum. Tegen de verwachting in heeft de zorginstelling nog steeds geen vaccins gekregen. Bestuurder Joep Verbugt is er klaar mee dat zijn patiënten én personeel steeds op de lange baan lijken te worden geschoven, meldt Studio040.

18.14 - Honderd Amsterdammers krijgen verkeerde positieve uitslag

Ongeveer honderd mensen uit de regio Amsterdam hebben donderdag ten onrechte een positieve uitslag gekregen, na een test op het coronavirus. Dat bevestigt de GGD Amsterdam aan het Parool. Het gaat om pcr-tests, die met wattenstaafjes in de neus en keel worden uitgevoerd. Door een fout in het laboratorium is een hele batch van ongeveer honderd coronatests met een positieve testuitslag teruggekomen. Het gaat volgens de GGD om 'een menselijke fout'.

17.40 - Aantal coronavaccinaties nadert het miljoen

Het aantal vaccinaties gaat richting de 1 miljoen. In Nederland zijn volgens berekeningen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) nu 915.713 prikken met coronavaccins toegediend. Dit aantal is een benadering, want voor langdurige zorginstellingen en huisartsen is het gebaseerd op het aantal doses vaccin dat het RIVM heeft afgeleverd.

17.20 - Nederlandse klanten bij de kapper in Lommel

Zijn Nederlanders met een coronakapsel welkom bij de kapper in België? We vroegen het aan een aantal Belgische kappers. "Er zijn enkele klanten per dag die vanuit Nederland naar hier komen."

Wachten op privacy instellingen...

16.50 - KNVB verbijsterd over uitspraak OMT-lid over publiek bij voetbal

De KNVB is "met stomheid geslagen" over uitspraken die OMT-lid Andreas Voss eerder bij de NOS deed over de mogelijkheid weer publiek toe te laten bij voetbalwedstrijden. Vlak voordat de tests met toeschouwers in stadions als onderdeel van de zogenoemde Fieldlab-praktijktoets beginnen liet Voss weten dat volle tribunes er dit kalenderjaar vermoedelijk niet meer inzitten. "Dit staat volledig haaks op alle gesprekken die wij met het kabinet hebben gevoerd", zegt Gijs de Jong, secretaris-generaal van de voetbalbond, tevens toernooidirecteur van het EK in Amsterdam.

16.45 - Vakantieparken zien lastminuteboekingen binnenstromen

Bij de vakantieparken Center Parcs, Landal GreenParks en Roompot stroomden de afgelopen twee weken de lastminuteboekingen binnen voor de voorjaarsvakantie. Sommige parken zitten bijna vol met een bezettingsgraad tussen de 80 en 90 procent. Mensen snakken naar een andere omgeving en willen eropuit, is de verklaring van de woordvoerders van de parken.

16.12 - Eerste Kamer stemt vandaag nog over nieuwe spoedwet avondklok

Er wordt vrijdag nog gestemd over de nieuwe spoedwet over de avondklok door de Eerste Kamer. Een voorstel van de PVV om de stemming uit te stellen, haalde geen meerderheid. Justitieminister Ferd Grapperhaus drong halverwege het debat erop aan om wel te stemmen, zodat de spoedwet nog vrijdagavond of zaterdagochtend in zou kunnen gaan. De minister wil de avondklok zo snel mogelijk een andere juridische basis geven.

15.51 - Massaal kniptoerisme naar België blijft uit

De Belgische Beauty Federatie, waarbij ruim 700 kappers in België zijn aangesloten, was bang dat Nederlanders massaal hun coronakapsel over de grens zouden laten knippen. "Het is absoluut heel goed meegevallen. Daar willen we de Nederlanders ook voor bedanken" , laat een woordvoerder van de brancheorganisatie weten, nu de Belgische salons weer een week open zijn. Er waren wel Nederlanders die in België naar de kapper gingen, maar dat gaat dan volgens de woordvoerder om kapperszaken enkele honderden meters over de grens, die veel Nederlanders in hun vaste klantenbestand hebben.

Wachten op privacy instellingen...

15.30 - 812 nieuwe coronagevallen in Brabant

Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn 812 nieuwe coronabesmettingen in Brabant vastgesteld. Dat is een stijging ten opzichte van een dag eerder, toen ging het om 756 nieuwe gevallen. In het hele land gaat het om 4761 positieve coronatesten. Dat zijn er opnieuw meer dan het gemiddelde van de afgelopen week, dat op 3705 per etmaal ligt, blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Wachten op privacy instellingen...

15.09 - Minder druk op Eerste Kamer wat betreft stemming over spoedwet

Nu het gerechtshof in Den Haag een week de tijd neemt voor een uitspraak over de avondklok, is de tijdsdruk op de politieke route verminderd. Tot de uitspraak van het hof blijft de avondklok immers van kracht.

De Eerste Kamer vergadert vrijdag al de hele dag over een spoedwet die het kabinet voor de zekerheid snel in elkaar zette om een andere juridische grondslag onder de avondklok te leggen.

In de senaat klinkt vrijdag veel kritiek op de juridische onderbouwing, maar er tekent zich een ruime meerderheid af vóór de spoedwet. De planning is dat de senatoren aan het begin van de avond stemmen over de spoedwet. Maar nu er geen spoed meer achter zit, kan dat net zo goed volgende week worden. Dat zal in de loop van het debat duidelijk worden.

14.45 - Willem Engel: 'Vreemde gang van zaken'

Willem Engel, voorman van Viruswaarheid, noemde het vrijdag aan het eind van de inhoudelijke behandeling van de avondklokzaak in hoger beroep ‘een vreemde gang van zaken’ dat de uitspraak een week op zich laat wachten.

"Eerder deze week was er ontzettende haast, nu moeten we een week wachten", zei hij. De voorzitter van het hof gaf aan ‘grondig’ over de kwestie te moeten nadenken.

14.43 - Pfizer: coronavaccin ook onder minder lage temperaturen bewaren

Het coronavaccin van Pfizer/BioNTech kan mogelijk ook bij minder lage temperaturen worden bewaard. De bedrijven zeggen nieuwe data naar de Amerikaanse toezichthouder FDA te hebben gestuurd waaruit zou blijken dat het middel ook bij temperaturen van -25 tot -15 graden stabiel blijft.

Pfizer en BioNTech vragen de FDA om de richtlijnen voor de opslag van het coronavaccin aan te passen. Dan kan het vaccin tot twee weken onder die temperaturen worden opgeslagen.

14.24 - Het hof in Den Haag doet over een week schriftelijk uitspraak in het hoger beroep in de avondklokzaak

Het hof doet over een week, op vrijdag 26 februari om tien uur, uitspraak in het hoger beroep over het afschaffen van de avondklok. De uitspraak is schriftelijk, zo werd vrijdag duidelijk bij het hof in Den Haag waar het hoger beroep inhoudelijk werd behandeld.

De voorzitter van het gerechtshof gaf vrijdag aan 'langer te willen nadenken' en daarom vandaag geen uitspraak te kunnen doen. Met die mededeling kwam er vrijdag een eind aan de inhoudelijke behandeling van de zaak in hoger beroep.

De avondklok blijft in elk geval tot de uitspraak volgend week gehandhaafd. Overigens blijft de avondklok hoogstwaarschijnlijk sowieso van kracht. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer ging donderdag al akkoord met de spoedwet voor de avondklok. De Eerste Kamer stemt zo goed als zeker vrijdag ook in met deze wet.

13.45 - Nog niet duidelijk of hof vandaag uitspraak doet

Wanneer het hof uitspraak doet in het hoger beroep in de avondklokzaak, is nog niet duidelijk. Mogelijk gebeurt dat al direct vrijdag.

13.35 - Pleidooi

De landsadvocaat begint na de schorsing met zijn pleidooi in tweede termijn in de avondklokzaak in hoger beroep

13.22 - Werkgevers: 'Massaal testen maakt heropening economie mogelijk'

‘Met de inzet van preventief testen kan de samenleving vanaf maart stap voor stap worden heropend én het aantal coronabesmettingen tegelijk worden teruggedrongen. Virusbestrijding en een heropening van de economie gaan hand in hand.’

Dat en meer blijkt uit nieuw onderzoek van KPMG Health dat de laatste inzichten op dit vlak voor VNO-NCW en MKB-Nederland in kaart bracht.

Wachten op privacy instellingen...

13.11 - BENE-League handbal slaat seizoen over door corona

Voor de handballers komt er dit seizoen geen BENE-League meer. De gezamenlijke topcompetitie met teams uit Nederland en België is vanwege de situatie rond corona afgelast. Dat is besloten na overleg tussen de nationale handbalfederaties en de organisatie achter de BENE-League.

Met name de verschillen in Covid-19-maatregelen per land maken het moeilijk een grensoverschrijdende competitie te houden.

12.25 - Er liggen 324 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen

De afgelopen 24 uur zijn er 34 nieuwe coronapatiënten opgenomen in de Brabantse ziekenhuizen. In totaal liggen er nu 324 mensen met corona in de ziekenhuizen, één minder dan donderdag.

Er werden het afgelopen etmaal 31 coronapatiënten in Brabant uit het ziekenhuis ontslagen, vier mensen werden overgeplaatst naar een ander ziekenhuis en zeven coronapatiënten overleden in de afgelopen 24 uur. Dit blijkt vrijdag uit de nieuwe ROAZ-cijfers.

12.20 - De avondklokzaak in hoger beroep is geschorst tot halftwee

12.15 - Kabinet mag briefstemmen beperkt houden tot 70-plussers

Het kabinet mag de mogelijkheid om bij de Tweede Kamerverkiezingen per post te stemmen beperkt houden tot alleen 70-plussers. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald.

De Partij voor de Dieren was naar de rechter gestapt om af te dwingen dat ook andere kiezers die extra gevaar lopen bij een coronabesmetting per post mogen stemmen. Maar die vordering wijst de voorzieningenrechter af.

12.00 - 'Gaat u keuze maken voor de belangen van de mensen?', vraagt Jeroen pols namens Viruswaarheid aan het slot van zijn betoog aan de rechter

"De kortgedingrechter heeft een juiste en moedige keuze gemaakt", zegt Pols. "De vraag is nu wat u gaat doen?" Vervolgens neemt Willem Engel namens Viruswaarheid het woord in de avondklokzaak in hoger beroep voor het hof in Den Haag. Hij vraagt of RIVM-baas Jaap van Dissel aanwezig is. Dat is niet het geval, zo geeft het hof aan.

11.38 - Minister nog somber over heropenen kapperszaken

Het kabinet kijkt de komende dagen wanneer kappers hun zaak weer kunnen openen, maar 'het ziet er nog niet goed uit', zegt demissionair minister Bas van 't Wout van Economische Zaken. Hij denkt dat het kabinet er dinsdag meer over kan zeggen, maar hij durft nog niet te zeggen of hij dan met goed nieuws komt.

"Ik snap de noodkreet van de kappers heel goed", zegt hij. "Maar je bent beperkt door de ruimte die het virus biedt."

11.33 - Havenbedrijf Rotterdam voelt impact crisis, herstel al ingezet

De overslag in de Rotterdamse haven is in 2020 als gevolg van de coronacrisis gedaald. Maar de daling bleef enigszins beperkt door herstel in de tweede helft van het jaar, meldde het Havenbedrijf Rotterdam in zijn jaarbericht.

Daaruit kwam ook naar voren dat het bedrijf ondanks de crisis meer winst boekte dan een jaar eerder.

11.32 - NOC*NSF-baas wil nu actie tegen geringe sportdeelname door corona

Het wordt tijd om met de minister van Sport na te denken over hoe de deelname aan sport weer op het peil van voor de crisis kan worden gebracht. Want die deelname is nu, tijdens de coronacrisis, veel te laag. Dat zegt Gerard Dielessen, algemeen directeur van NOC*NSF.

"Ik hoop dat de overheid zich er van bewust is dat het niet alleen belangrijk is om leerachterstanden in te halen, maar dat ook het lichaam nogal wat in te halen heeft."

11.25 - Jeroen Pols namens Viruswaarheid begint zijn betoog in de avondklokzaak voor het hof in Den Haag

Hij benadrukt dat Viruswaarheid het virus niet ontkent. Vervolgens noemt hij de uitspraak van de voorzieningenrechter van dinsdag 'moedig' en de coronamaatregelen van het kabinet 'misdadig'. "Wij hopen dat u, net als de rechtbank, de juiste keuze maakt", zei hij namens de actiegroep in het gerechtshof in Den Haag.

11.17 - Staat jouw regio achter de avondklok?

Het RIVM meet elke drie weken of Nederlanders de verschillende gedragsregels steunen en of zij zich aan die maatregelen houden. In de peiling die is gehouden tussen 25 januari en 1 februari, net na invoering van de avondklok op 23 januari, gaf 75,6 procent van de Nederlanders (16 jaar en ouder) aan de avondklok te steunen.

Dit valt op in de cijfers:

De avondklok kan op de meeste steun rekenen in Groningen.

In de regio Amsterdam-Amstelland is het draagvlak het laagst.

Het draagvlak voor de avondklok ligt het laagst onder jongeren: zo'n zestig procent van de respondenten tussen de 16 en 24 jaar oud staat achter die maatregel. Onder zeventigplussers is dat meer dan negentig procent.

Wachten op privacy instellingen...

11.14 - De avondklokzaak in hoger beroep wordt hervat, het is nu de beurt aan Viruswaarheid

10.59 - Extra grenscontroles België na uitbraak corona in Noord-Frankrijk

België zet extra politiemensen in voor controles op onnodig reisverkeer bij de Franse grens met West-Vlaanderen. Dat is volgens de Belgen nodig omdat in de Noord-Franse kustplaats Duinkerken, dat pal aan de grens met West-Vlaanderen ligt, een zware uitbraak van de Britse variant van het coronavirus is.

Ziekenhuizen worden er overspoeld door patiënten.

10.57 - Advocaat wil proefproces over avondklokboete

De Rotterdamse advocaat Frank van Ardenne stuurt aan op een proefproces over de boete van 95 euro voor het overtreden van de avondklok. Namens een cliënt, 'een twintiger uit de gemeente Haarlemmermeer', vraagt hij of het Openbaar Ministerie Noord-Holland hier werk van wil maken.

Aanleiding is de gang van zaken rond de juridische basis onder de avondklok. De politie heeft al tienduizenden boetes uitgeschreven voor het niet naleven van de avondklok.

10.52 - Landsadvocaat Reimer Veldhuis heeft zijn betoog afgesloten. De avondklokzitting voor het hof is geschorst tot 11.10 uur

10.28 - Minister Hoekstra door het stof om schaatsrondjes in Thialf

CDA-leider en demissionair minister van Financiën Wopke Hoekstra geeft vrijdag toe dat hij fout zat door tijdens een bezoek aan Thialf zelf de schaatsen aan te trekken. Binnen sporten is volgens de coronamaatregelen alleen voor topsporters toegestaan. Hoekstra heeft daar 'niet goed over nagedacht', erkent hij.

De CDA-leider besloot de avond voor zijn bezoek aan Thialf dat hij een paar rondjes zou gaan schaatsen met topschaatser Sven Kramer. "Dat had ik gewoon niet moeten doen", vindt hij nu.

10.25 - Hoger beroep over opheffen avondklok begonnen

Het hoger beroep over het opheffen van de avondklok is kort na tien uur begonnen in het gerechtshof in Den Haag. De behandeling gaat tot zeker in de middag duren. Wanneer de uitspraak volgt, is nog niet duidelijk.

Landsadvocaat Reimer Veldhuis heeft als eerste het woord gekregen. Dit omdat het hoger beroep is ingesteld door de Staat. Hij betoogt aan de hand van onder meer OMT-adviezen en bijvoorbeeld gegevens van het RIVM waarom de avondklok wat betreft de Staat van kracht moet blijven om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

De avondklokzaak in hoger beroep begon vrijdag iets na tien uur. vergroot

09.28 - Nederlands vaccininstituut wil binnen 2,5 jaar fabriek bouwen

Intravacc, het Nederlandse overheidsinstituut voor vaccinonderzoek, wil binnen tweeënhalf jaar een nieuwe vaccinfabriek bouwen in Bilthoven. Die moet een 'waakvlamfunctie' krijgen om in geval van een pandemie te kunnen worden ingezet.

De nieuwe fabriek moet tussen de 40 miljoen en 200 miljoen doses per jaar kunnen produceren. De fabriek moet 'Nederland in de toekomst veel minder afhankelijk maken van het buitenland in geval van een pandemie'. Dit zegt topman Jan Groen van Intravacc.

08.59 - 'Verkiezingscampagnes gaan te veel over corona'

De verkiezingscampagnes van politieke partijen gaan te weinig over andere thema's dan corona. Dat vinden zeven op de tien kiezers, meldt EenVandaag op basis van eigen onderzoek. Corona domineert het nieuws, maar de meeste kiezers bepalen hun stem aan de hand van andere thema's, aldus het programma.

Het onderzoek vond plaats onder ruim 35.000 kiesgerechtigde leden van het Opiniepanel van het programma. Van hen hoort, ziet en leest 69 procent te weinig over ideeën voor Nederland zodra de coronacrisis voorbij is.

08.31 - CDA-leider Hoekstra onder vuur om schaatsrondjes in Thialf

Kamerleden zijn kritisch op CDA-leider en minister van Financiën Wopke Hoekstra, die donderdag tijdens een werkbezoek een paar rondjes heeft geschaatst op de overdekte schaatsbaan Thialf in Heerenveen. Binnen sporten is volgens de coronamaatregelen niet toegestaan.

"De regels gelden natuurlijk niet voor hem. Want hij is Minister", twittert PVV-leider Geert Wilders. Ook FVD-voorman Thierry Baudet is ontstemd. "Wopke gaat lekker schaatsen", schampert hij. Hoekstra plaatste zelf een foto van zijn bezoek aan Thialf op Twitter.

Wachten op privacy instellingen...

De directeur van Thialf zegt tegen de Leeuwarder Courant dat het bedrijfsbezoek van Hoekstra wel binnen de regels past. Bovendien zouden de coronamaatregelen, zoals de anderhalve meter afstand, in acht zijn genomen

SP-Kamerlid Renske Leijten is desondanks kritisch. "Blijven sporten is prima boodschap en past Hoekstra goed", twittert zij. "Maar dit is een uitzondering die je niet zou moeten uitbaten."

08.15 - Breda Jazz Festival gaat digitaal in mei

Het plan van Breda Jazz om een kleinschalig festival met enkele binnen- en buitenpodia in de binnenstad te organiseren, is van de baan. Tijdens het Hemelvaartweekend komt het festival daarom met een volledig digitaal programma.

De vooruitzichten wat betreft corona 'bieden de organisatie te weinig vertrouwen' om door te gaan met de plannen voor een kleinschalig festival, laat ze vrijdagochtend weten. Het digitale Breda Jazz Festival staat gepland van 13 tot en met 16 mei.

08.11 - Schiphol sluit coronajaar af met dieprode cijfers

Royal Schiphol Group heeft coronajaar 2020 afgesloten met een verlies van 563 miljoen euro. De exploitant van onder andere luchthaven Schiphol merkte een ongekende impact van de coronacrisis op de luchthavens, waardoor de passagiersstroom opdroogde.

De netto-omzet daalde op jaarbasis met 57 procent naar 688 miljoen euro. Het totaal aantal passagiers op alle luchthavens van de groep is met 70,9 procent gedaald naar 23,5 miljoen. Schiphol was goed voor 20,9 miljoen passagiers, wat een daling op jaarbasis met 71 procent betekende.

Op Eindhoven Airport daalde het aantal passagiers naar 2,1 miljoen en op Rotterdam The Hague Airport naar 0,5 miljoen, respectievelijk 68,6 procent en 76,9 procent minder.

06.30 - 'Situatie winkelstraat is in januari enorm verslechterd'

De situatie bij onder meer kledingwinkels en woonwinkels is in januari enorm verslechterd en er dreigt een kaalslag in de winkelstraten door de gedwongen winkelsluitingen vanwege de coronapandemie. Dat meldt INretail. Volgens de brancheorganisatie kelderde de omzet van bijna driekwart van de gesloten winkels in januari op jaarbasis met zestig tot honderd procent.

06.00 - Oproep van vijftig organisaties: 'Heropen per direct middelbare scholen'

Zeker vijftig organisaties doen een dringende oproep aan het kabinet om de middelbare scholen per direct te heropenen. De organisaties maken zich grote zorgen om de mentale gezondheid en sociale ontwikkeling van scholieren. "Maar de ernst hiervan lijkt nog steeds niet tot de politiek te zijn doorgedrongen", stellen de organisaties.

03.30 - Rechter oordeelt over 'discriminatie' bij briefstemmen

De rechter in Den Haag doet vrijdag uitspraak in een door de Partij voor de Dieren aangespannen kort geding over briefstemmen. Volgens de politieke partij is er sprake van discriminatie door bij de aankomende Tweede Kamerverkiezingen alleen 70-plussers de mogelijkheid te geven per brief te stemmen. Er zijn volgens de partij nog veel meer groepen die kwetsbaar zijn en door de huidige pandemie volgende maand niet willen of durven te gaan stemmen.

03.30 - Hof behandelt opheffen avondklok in spoedzitting

Bij het gerechtshof in Den Haag dient vrijdag in hoger beroep het kort geding tussen actiegroep Viruswaarheid en de Staat, over het opheffen van de avondklok. De rechtbank bepaalde dinsdag dat de avondklok per direct moet worden opgeheven, omdat de juiste wettelijke basis ervoor ontbreekt. De Staat tekende per kerende post hoger beroep aan en haastte zich naar het hof met het verzoek de werking van het vonnis op te schorten.

01.03 - Helft van mbo'ers heeft studievertraging opgelopen

De helft van de mbo'ers heeft door de coronacrisis studievertraging opgelopen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van JOB MBO, de jongerenorganisatie voor mbo-studenten, ingezien door De Telegraaf. Bij een op de drie mbo'ers gaat het om een vertraging van meer dan vier maanden. Ook hebben vier op tien mbo'ers door de aangepaste onderwijsvormen honderden euro's extra aan school uitgegeven, bijvoorbeeld voor een geschikte laptop.

00.02 - 'Aantal sterfgevallen gedaald tot normaal niveau'

Het aantal sterfgevallen in Nederland is vorige week gedaald tot een normaal niveau. Voor het eerst sinds september 2020 zijn niet meer mensen overleden dan normaal te verwachten valt in deze tijd van het jaar, meldt hedt CBS op basis van voorlopige cijfers. "Maar dit betekent niet dat er geen mensen meer overlijden aan Covid-19", benadrukt het statistiekbureau. Tot nu toe heeft het RIVM afgelopen week 293 aan corona gerelateerde sterfgevallen geregistreerd. Er zijn dus minder mensen overleden aan andere oorzaken.

Wachten op privacy instellingen...

23.26 - Cloudopslagdienst Dropbox profiteert van thuiswerken

Cloudopslagdienst Dropbox heeft afgelopen jaar in coronatijd de vruchten geplukt van het vele thuiswerk en -onderwijs. De omzet steeg met vijftien procent tot ruim 1,9 miljard dollar. Het aantal betalende gebruikers nam niet alleen toe, maar Dropbox verdiende bovendien meer per klant. Dropbox, dat het mogelijk maakt om bestanden te delen tussen verschillende computers en mobiele apparaten, is een concurrent van Googles Drive-functie.

23.13 - Kappers sturen noodkreet aan de politiek

Een groep van 5700 kappers doet via een YouTube-filmpje een oproep aan de politiek. Ze zeggen dat ze door de coronacrisis op punt van omvallen staan. "De lockdowns hebben ons keihard getroffen. We zijn nu al bijna zestien weken dicht en dat zonder alternatieve inkomsten, terwijl onze forse loonkosten, huur of hypotheek en andere vaste lasten blijven doorlopen. De steunmaatregelen zijn voor ons minder geschikt en niet toereikend." Ze vragen de politiek snel met hen om de tafel te gaan zitten.

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.