Coronanieuws: 'Heropen per direct de middelbare scholen'

In Den Haag dient vrijdag in hoger beroep het kort geding tussen actiegroep Viruswaarheid en de Staat over het opheffen van de avondklok.

Het aantal sterfgevallen in Nederland daalde vorige week tot een normaal niveau, maar dit betekent niet dat er geen mensen meer overlijden aan corona.

De helft van de mbo'ers heeft door de coronacrisis studievertraging opgelopen, blijkt uit nieuw onderzoek van JOB MBO.

08.31 - CDA-leider Hoekstra onder vuur om schaatsrondjes in Thialf

Kamerleden zijn kritisch op CDA-leider en minister van Financiën Wopke Hoekstra, die donderdag tijdens een werkbezoek een paar rondjes heeft geschaatst op de overdekte schaatsbaan Thialf in Heerenveen. Binnen sporten is volgens de coronamaatregelen niet toegestaan.

"De regels gelden natuurlijk niet voor hem. Want hij is Minister", twittert PVV-leider Geert Wilders. Ook FVD-voorman Thierry Baudet is ontstemd. "Wopke gaat lekker schaatsen", schampert hij. Hoekstra plaatste zelf een foto van zijn bezoek aan Thialf op Twitter.

De directeur van Thialf zegt tegen de Leeuwarder Courant dat het bedrijfsbezoek van Hoekstra wel binnen de regels past. Bovendien zouden de coronamaatregelen, zoals de anderhalve meter afstand, in acht zijn genomen

SP-Kamerlid Renske Leijten is desondanks kritisch. "Blijven sporten is prima boodschap en past Hoekstra goed", twittert zij. "Maar dit is een uitzondering die je niet zou moeten uitbaten."

08.15 - Breda Jazz Festival gaat digitaal in mei

Het plan van Breda Jazz om een kleinschalig festival met enkele binnen- en buitenpodia in de binnenstad te organiseren is van de baan. Tijdens het Hemelvaartweekend komt het festival daarom met een volledig digitaal programma.

De vooruitzichten wat betreft corona 'bieden de organisatie te weinig vertrouwen' om door te gaan met de plannen voor een kleinschalig festival, laat ze vrijdagochtend weten. Het digitale Breda Jazz Festival staat gepland van 13 t/m 16 mei.

08.11 - Schiphol sluit coronajaar af met dieprode cijfers

Royal Schiphol Group heeft coronajaar 2020 afgesloten met een verlies van 563 miljoen euro. De exploitant van onder andere luchthaven Schiphol merkte een ongekende impact van de coronacrisis op de luchthavens, waardoor de passagiersstroom opdroogde.

De netto-omzet daalde op jaarbasis met 57 procent naar 688 miljoen euro. Het totaal aantal passagiers op alle luchthavens van de groep is met 70,9 procent gedaald naar 23,5 miljoen. Schiphol was goed voor 20,9 miljoen passagiers, wat een daling op jaarbasis met 71 procent betekende.

Op Eindhoven Airport daalde het aantal passagiers naar 2,1 miljoen en op Rotterdam The Hague Airport naar 0,5 miljoen, respectievelijk 68,6 procent en 76,9 procent minder.

06.30 - 'Situatie winkelstraat is in januari enorm verslechterd'

De situatie bij onder meer kledingwinkels en woonwinkels is in januari enorm verslechterd en er dreigt een kaalslag in de winkelstraten door de gedwongen winkelsluitingen vanwege de coronapandemie. Dat meldt INretail. Volgens de brancheorganisatie kelderde de omzet van bijna driekwart van de gesloten winkels in januari op jaarbasis met zestig tot honderd procent.

06.00 - Oproep van vijftig organisaties: 'Heropen per direct middelbare scholen'

Zeker vijftig organisaties doen een dringende oproep aan het kabinet om de middelbare scholen per direct te heropenen. De organisaties maken zich grote zorgen om de mentale gezondheid en sociale ontwikkeling van scholieren. "Maar de ernst hiervan lijkt nog steeds niet tot de politiek te zijn doorgedrongen", stellen de organisaties.

03.30 - Rechter oordeelt over 'discriminatie' bij briefstemmen

De rechter in Den Haag doet vrijdag uitspraak in een door de Partij voor de Dieren aangespannen kort geding over briefstemmen. Volgens de politieke partij is er sprake van discriminatie door bij de aankomende Tweede Kamerverkiezingen alleen 70-plussers de mogelijkheid te geven per brief te stemmen. Er zijn volgens de partij nog veel meer groepen die kwetsbaar zijn en door de huidige pandemie volgende maand niet willen of durven te gaan stemmen.

03.30 - Hof behandelt opheffen avondklok in spoedzitting

Bij het gerechtshof in Den Haag dient vrijdag in hoger beroep het kort geding tussen actiegroep Viruswaarheid en de Staat, over het opheffen van de avondklok. De rechtbank bepaalde dinsdag dat de avondklok per direct moet worden opgeheven, omdat de juiste wettelijke basis ervoor ontbreekt. De Staat tekende per kerende post hoger beroep aan en haastte zich naar het hof met het verzoek de werking van het vonnis op te schorten.

01.03 - Helft van mbo'ers heeft studievertraging opgelopen

De helft van de mbo'ers heeft door de coronacrisis studievertraging opgelopen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van JOB MBO, de jongerenorganisatie voor mbo-studenten, ingezien door De Telegraaf. Bij een op de drie mbo'ers gaat het om een vertraging van meer dan vier maanden. Ook hebben vier op tien mbo'ers door de aangepaste onderwijsvormen honderden euro's extra aan school uitgegeven, bijvoorbeeld voor een geschikte laptop.

00.02 - 'Aantal sterfgevallen gedaald tot normaal niveau'

Het aantal sterfgevallen in Nederland is vorige week gedaald tot een normaal niveau. Voor het eerst sinds september 2020 zijn niet meer mensen overleden dan normaal te verwachten valt in deze tijd van het jaar, meldt CBS op basis van voorlopige cijfers. "Maar dit betekent niet dat er geen mensen meer overlijden aan Covid-19", benadrukt het statistiekbureau. Tot nu toe heeft het RIVM afgelopen week 293 aan corona gerelateerde sterfgevallen geregistreerd. Er zijn dus minder mensen overleden aan andere oorzaken.

23.26 - Cloudopslagdienst Dropbox profiteert van thuiswerken

Cloudopslagdienst Dropbox heeft afgelopen jaar in coronatijd de vruchten geplukt van het vele thuiswerk en -onderwijs. De omzet steeg met vijftien procent tot ruim 1,9 miljard dollar. Het aantal betalende gebruikers nam niet alleen toe, maar Dropbox verdiende bovendien meer per klant. Dropbox, dat het mogelijk maakt om bestanden te delen tussen verschillende computers en mobiele apparaten, is een concurrent van Googles Drive-functie.

23.13 - Kappers sturen noodkreet aan de politiek

Een groep van 5700 kappers doet via een YouTube-filmpje een oproep aan de politiek. Ze zeggen dat ze door de coronacrisis op punt van omvallen staan. "De lockdowns hebben ons keihard getroffen. We zijn nu al bijna zestien weken dicht en dat zonder alternatieve inkomsten, terwijl onze forse loonkosten, huur of hypotheek en andere vaste lasten blijven doorlopen. De steunmaatregelen zijn voor ons minder geschikt en niet toereikend." Ze vragen de politiek snel met hen om de tafel te gaan zitten.

