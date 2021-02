Lentekriebels: de barbecue komt tevoorschijn, maar voor het echte spiezenwerk is het nog te fris

Het weer ondergaat een flinke metamorfose. Een week geleden kon er nog volop worden geschaatst, maar door het vroege lenteweer komen dit weekeinde waarschijnlijk de eerste barbecues alweer te voorschijn. "We merken dat de lentekriebels voor meer bestellingen zorgen", zegt slager Martijn Blakenburg van keurslager Van Strien uit 's-Gravenmoer.

Volgens de slager is het nog te vroeg en te fris voor het echte 'spiezenwerk'. "We hebben vooral extra bestellingen voor grote stukken vlees zoals buikspek, spareribs, picanha (een staartstuk van de rund, red.), procureur en bavette", beschrijft Blakenburg. Door de lockdown en de avondklok snakken zijn klanten ernaar om 'iets leuks te doen'. "Veel mensen houden geld over en hebben daarvan een buitenkeuken of een speciale barbecue gekocht waarin het vlees langzaam kan garen. Het is een trend en het gaat als een tierelier."