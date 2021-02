Biebboeken lenen in het tankstation: 'Dit zie je echt nooit'

Roland Bierkens en zijn zoon Lex (6) namen meteen vijf boeken mee (foto: Raymond Merkx). vergroot

Bij de benzinepomp in Dinteloord kun je nu ook je algemene kennis bijtanken. In het BP-winkeltje is vrijdag namelijk een heuse bibliotheek geopend. Zeven dagen per week kun je bij het afhaalpunt terecht om boeken te lenen of in te leveren.

Dertig liter benzine en het boek De avonden van Gerard Reve. Het is ineens een heel logisch boodschappenlijstje geworden in Dinteloord. "Dit is echt een heel grappige plek!", lacht bieb-medewerkster Yvonne van Egmond, de bedenker van het plan. "Mijn collega's waren verbaasd en riepen: wat heeft ze nu weer bedacht?"

Toch heeft een bieb in een tankstation wel degelijk voordelen. "De openingstijden zijn heel erg ruim. Je kunt hier negentig uur per week terecht!", vervolgt Van Egmond enthousiast. "Het is ook heel erg laagdrempelig zo."

"In het dorp waren maar weinig opties meer over."

De bieb zat eerst in een basisschool in Dinteloord, maar door een groeiend aantal leerlingen moest deze daar weg. Het afhaalpunt daar was maar één dag per week open. "In het dorp waren maar weinig opties meer over."

Het idee ontstond toen de bibliotheekmedewerkster langs de pomp reed. "Ik liep gewoon naar binnen en vertelde mijn idee. Ze hadden al een heel mooi hoekje met een leestafel." De pomphouder was meteen enthousiast, maar zag stiekem ook euro-tekens in zijn ogen. "Ik hoop natuurlijk dat mensen ook even koffie drinken of de auto wassen", vertelt beheerder Pieter Vlamings.

Reserveren

Zomaar op de bonnefooi op zoek naar een boek, dat kan dan weer niet. In de bieb staan alleen boeken die vooraf zijn gereserveerd. Vervolgens kun je ze ophalen via een soort zelfscansysteem. De boeken worden uitgewisseld met andere bibliotheken in West-Brabant. In het tankstation worden straks ook cursussen en lezingen gegeven. Daarnaast kun je er tijdschriften lezen.

Klanten reageren enthousiast op de vondst. "Dit zie je dus echt nooit! Ik vind het heel grappig", vertelt een vrouw die kwam tanken. "Ik ga zeker een keer wat meenemen." De zesjarige Lex nam vrijdag meteen vijf boeken mee. "Lezen is heel leuk en er zijn veel boeken hier."

