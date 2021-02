Wachten op privacy instellingen... Projectleider Ilse Schapendonk en wethouder Oscar Dusschooten op de hoogste verdieping van het nieuwe stadhuis. (foto: Niels Penninkhof) Volgende Vorige vergroot 1/2 Stadhuis Tilburg klaar na peperdure verbouwing, het duurzaamste gebouw van Nederland

De verbouwing van het stadhuis in Tilburg duurde jaren, maar nu is het eindelijk klaar. Corona en asbest zorgden voor flinke vertraging, maar nu kan het open. En goedkoop was het allemaal niet: 75 miljoen euro kostte de verbouwing van het het nieuwe stadskantoor. En dan is de gemeente nog niet klaar, want nu wordt de stadswinkel nog verbouwd voor zo'n 50 miljoen euro.

Het stadhuis aan het Stadhuisplein kan weer open, voor zover mogelijk in coronatijd. Het enorme gebouw van negen verdiepingen werd tot op het beton gestript drie jaar geleden. Nu is het bijna onherkenbaar van binnen.

De verdiepingen waarop de ambtenaren werken, hebben allemaal óf een groene, óf een blauwe kleur. Aan de raamkant staan bureaus, in het midden een koffiecorner, relaxbank en zelfs een spinningfiets voor wat beweging tussendoor. Ook zijn er afgezonderde ruimtes, voor wie geconcentreerd wil werken.

Trots laat wethouder Dusschooten de nieuwe raadszaal zien, voorzien van de modernste technieken en een grote glazen pui, die automatisch het zonlicht dimt als het te fel wordt. Toch zullen de raadsvergaderingen voorlopig nog online zijn.

Inwoners die het vernieuwde stadhuis bezoeken, komen terecht in vergaderruimtes die vernoemd zijn naar Tilburgs trots, zoals het kroepoekdak van het station of de Hooggaatie, het reuzenrad op de kermis.

Niemand heeft in het nieuwe stadhuis een eigen werkplek. En dan dus ook echt niemand. Er is zelfs geen burgemeesterskamer. De bestuurders van de stad maken ook gewoon gebruik van flexwerkplekken.

Wethouder Wonen Dusschooten haalt zijn schouders op. “Geen idee. Maar in Tilburg vinden we dat normaal.” Hij wijst naar een willekeurige tafel in een vergaderzaal: “Dit is de tafel van het college van burgemeester en wethouders.” Zes stoelen staan er en dat is er één te weinig: “Het is coronatijd: één van ons zal vergaderen op afstand”, wijst Dusschooten naar het beeldscherm.

De verbouwing van het Stadskantoor en de Stadswinkel kost in totaal 122 miljoen euro. Daarvan is zo’n 75 miljoen nu uitgegeven aan het nieuwe Stadskantoor. Nu dat klaar is, begint de verbouwing van de Stadswinkel aan de overkant van de straat, waar vroeger de bibliotheek zat. Dat wordt de plek waar inwoners in de toekomst terecht kunnen voor hun rijbewijs of paspoort. Die verbouwing start in maart en moet in de zomer van 2023 klaar zijn.

