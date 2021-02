Supporters zien NAC op tv met 3-2 winnen van FC Dordrecht, maar hoe lang nog?

Kaj de Rooij scoorde tweemaal voor NAC. vergroot

NAC heeft vrijdagavond de uitwedstrijd tegen FC Dordrecht met 2-3 gewonnen. De eerste twee Bredase goals kwamen op naam van Kaj de Rooij, de derde was van Lewis Fiorini. De supporters, nog altijd niet welkom in het stadion, zagen het duel op televisie. Maar het is sterk de vraag of dat ook zo blijft. Er dreigt in de Keuken Kampioen Divisie namelijk weer gedonder over het uitzenden van het aantal live-wedstrijden.

Ronald Strater Geschreven door

Malone en Rutten terug in basiself

In de voorgaande drie wedstrijden hield NAC-coach Maurice Steijn vast aan hetzelfde basiselftal. Maar niet in de uitwedstrijd tegen FC Dordrecht. Hoewel de Bredase ploeg het drietal duels won, voerde hij toch twee wijzigingen door. Op de linksbackpositie maakte Robin Schouten plaats voor Moreno Rutten en in het centrum van de defensie speelde Dion Malone voor Moïse Adiléhou. Beide spelers begonnen de vorige wedstrijd tegen Telstar, na langere afwezigheid door blessures, op de bank maar vielen wel in. Dion Malone Malone droeg ook weer de aanvoerdersband.

NAC-coach Steijn over Malone en Rutten:

Wachten op privacy instellingen...

Doelpuntenregen in beginfase

NAC kende een bliksemstart in Dordrecht. Er stond nog geen tien minuten op de klok of het scorebord gaf al 0-2 aan. Kaj de Rooij scoorde zowel in de 3e als 9e minuut. Doelpunten die de technisch begaafde voetballer goed kon gebruiken. De buitenspeler kende na zijn overgang van FC Eindhoven naar NAC een matige start in Breda, maar komt langzaamaan steeds beter in vorm. Het ontbrak hem vooral nog een beetje aan doelputen en de twee goals zullen zijn vertrouwen flink opvijzelen.

Kaj de Rooij over zijn prestatie:

Wachten op privacy instellingen...

Door de vroege treffers leek het een makkelijk avondje te worden voor NAC, maar FC Dordrecht deed al snel iets terug. In de 12e minuut was er de aanlsuitingstreffer van Dehninio Muringen en zaten de Schapenkoppen weer in de wedstrijd.

Tijdens vierde periode minder live-wedstrijden op televisie?

De supporters, nog altijd thuis op de bank voor de tv, zagen in die eerste helft NAC nog meer kansen krijgen. De Bredanaars verzuimden echter om de wedstrijd vroegtijdig te beslissen. Het is overigens de vraag of de fans van de clubs in de Keuken Kampioen Divisie ook in de vierde periode hun club nog kunnen volgen. Hoogstwaarschijnlijk mogen ze dan ook stadions nog niet in en er dreigt opnieuw een conflict met uizendgemachtigde ESPN. Die heeft bij de clubs al laten doorschemeren dat in de laatste periode niet alle wedstrijden meer live op de buis komen. Voor de derde periode, die nu gespeeld wordt, was daar ook al gedonder over omdat volgens ESPN het budget op was voor live-wedstrijden en nog maar vier wedstrijden rechtstreeks wilde uitzenden. Uiteindelijk kwamen de clubs, de KNVB en ook ESPN met het benodigde geld over de brug en is alles alsnog te zien.

Wel of geen strafschop?

Ook na de rust kreeg NAC genoeg kansen om de score uit te bouwen. In de 48e minuut al bijvoorbeeld toen Lex Immers op de lat kopte. Maar de goal bleef uit en dus viel die - geheel tegen de verhoudingen in- aan de andere kant. Na bijna een uur spelen floot scheidsrechter Cantineau voor hands van Maria en legde bal op de stip. Een beslissing die discussie opriep.

Volgens Michael Maria was het geen strafschop:

Wachten op privacy instellingen...

Drie wissels en drie punten

Een kwartier voor tijd probeerde NAC-coach Steijn door middel van drie wissels alsnog de zege binnen te halen. Robin Schouten, Darren Maatsen en Anco Jansen kwamen in de ploeg. Geluk of wijsheid, NAC pakte alsnog de volle mep. Een prachtig afstandschot van Lewis Fiorini in de 79e minuut betekende namelijk de 3-2. De vierde overwinning voor NAC op rij en een ongeslagen status van tien duels.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.