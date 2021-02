Jong PSV wint derby tegen FC Den Bosch, NAC Breda zit koplopers op de hielen en Eindhoven pakt punt

NAC Breda blijft de koplopers in de Keuken Kampioen Divisie op de huid zitten. De ploeg van coach Maurice Steijn klopte vrijdagavond FC Dordrecht. Ook Jong PSV boekte een zege, op FC Den Bosch. FC Eindhoven hield een punt over aan de wedstrijd tegen Telstar en Helmond Sport ging onderuit tegen Roda JC.

Bij Jong PSV was Shurandy Sambo de matchwinner. Hij scoorde in de eerste helft. Die 1-0 was de enige treffer in het duel, al had Nigel Thomas in de 82e minuut de 2-0 op zijn schoen. Hij zag keeper Wouter van der Steen redden. PSV staat zestiende in de Keuken Kampioen Divisie, FC Den Bosch is hekkensluiter.