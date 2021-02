Dramatisch Willem II krijgt gigantisch pak slaag in eigen huis, FC Utrecht met 6-0 te sterk

Verslagenheid bij de Willem II-spelers na één van de FC Utrecht-treffers (foto: OrangePictures). vergroot

Na twintig minuten voetballen was het voor Willem II al klaar tegen FC Utrecht. De thuisploeg keek toen al tegen een 3-0 achterstand aan. Het werd uiteindelijk liefst 6-0 voor FC Utrecht, een uitslag waar Willem II niet eens over mag klagen. Wat viel er op in het Koning Willem II Stadion?

Fabian Eijkhout Geschreven door

1. Snelle tegengoals

Trainer Zeljko Petrovic had het in het perspraatje in aanloop naar de wedstrijd tegen FC Utrecht over karakter tonen. Geen praatjes, maar het echt laten zien op het veld. Het valt niet te rijmen met het feit dat de 0-1 binnen drie minuten op het scorebord stond en dat het in de tweede helft nog geen anderhalve minuut duurde voor FC Utrecht wist te scoren. Goede bedoelingen zullen er zijn geweest bij de start van het duel - en ook bij het begin van de tweede helft - maar door zo slap te starten, gooide Willem II die zelf meteen de prullenbak in.

Na afloop van de wedstrijd was het stil in de kleedkamer, schelden heeft geen nut volgens Leeroy Owusu.

Wachten op privacy instellingen...

2. Slappe hap

De handen van Petrovic gingen langs de lijn met grote regelmaat vol ongeloof de lucht in. Zijn spelers stonden erbij en keken ernaar, letterlijk. In de openingsfase werd het FC Utrecht geen moment moeilijk gemaakt. Na tien minuten stond het 0-2. De Tilburgse club had het geluk dat FC Utrecht daarna wat gas terugnam en het initiatief bij Willem II legde.

Toch waren het de bezoekers die nog flink wat kansen kregen om te scoren. Mede door een foutenfestival aan de kant van Willem II, dat de bal bijna nooit langer dan drie of vier passes in de ploeg wist te houden. Verdedigend werd er regelmatig ingehouden als spelers van FC Utrecht opstoomden. Bij de thuisploeg leek het alsof er op een lekkere zomeravond een potje voetbal in het park werd gespeeld, voor de gezelligheid en zonder grote belangen op het spel. Opmerkelijk, als je kijkt naar de ranglijst en weet dat de strijd tegen degradatie in volle gang is.

Trainer Zeljko Petrovic noemde de grote nederlaag 'pijnlijk en onacceptabel'.

Wachten op privacy instellingen...

3. Opstelling

“We kunnen niet spelen zoals we tot nu toe gespeeld hebben, we moeten iets anders doen”, zei Petrovic in aanloop naar de wedstrijd. Op zoek naar balans gaf hij aan ook niet al te veel te willen veranderen. “Als je hersenen al lange tijd werken met 4-3-3 en je gaat nu ineens 5-3-2 spelen, is dat heel moeilijk. Vastigheid is het allerbelangrijkste.” Het ging om details, waarbij duidelijk werd dat Vangelis Pavlidis en Kwasi Wriedt eigenlijk niet samen kunnen spelen. Petrovic gooide het om, maar kwam daar na de verschrikkelijke eerste helft op terug. Wriedt kwam weer in de ploeg, Pavlidis bleef ook staan. Terug bij het oude, maar ook nu zonder succes.

4. Balans

Woensdag wacht voor Willem II de inhaalwedstrijd met ADO Den Haag, een degradatiekraker. Petrovic gaf eerder al aan dat hij hoopt dat de geblesseerde spelers risico willen nemen om dan mee te doen. Dat is nodig ook. Het ontbreken van Freek Heerkens, Pol Llonch en Driess Saddiki was duidelijk zichtbaar tegen FC Utrecht. Centraal op het middenveld zorgen ze met hun spelinzicht, ervaring en coaching voor de juiste balans, daar ontbrak het (ook) aan tegen de Domstedelingen.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.