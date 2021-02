Guido Weijers sprak met Hugo de Jonge over zijn proefvoorstelling: 'Bij succes willen we meer'

Guido Weijers vergroot

Cabaretier Guido Weijers heeft voorafgaand aan zijn proefvoorstelling een woordje gebabbeld met coronaminister Hugo de Jonge over een vervolg bij een geslaagde test. "We verwachten wel dat je het dan in het beleid doorvoert, vertelde ik hem."

Weijers staat zaterdagmiddag op de planken in Utrecht voor een publiek van vijfhonderd man. Het is een coronaproef waar hij lang op aandrong en uiteindelijk toestemming voor heeft gekregen.

'Overheid is geen fan van dit project'

Als besmettingen uitblijven, moet het volgens de Bredanaar vaker mogelijk zijn. "Daarover knikte de minister natuurlijk gedwee ja, maar we hebben afgelopen jaar vaker hoop gehad die niet is uitgekomen. Maar bij succes willen wij meer", vertelde Weijers in radioprogramma Graat en de Laat.

Toch heeft de cabaretier goede hoop voor zijn carrière in de nabije toekomst. "De overheid is geen fan van dit project, maar heeft wel geholpen met het op touw te zetten. Er zit veel geld en voorbereiding in. Ze kunnen een positief resultaat vanmiddag niet negeren."

Schouder aan schouder

De bezoekers worden voor aanvang allemaal getest op het coronavirus, daarna wordt men verdeeld in verschillende bubbels. "Bij de helft van het publiek zit twee stoelen tussen de bezoekers en bij de andere helft staat men schouder aan schouder", legt Weijers uit. "Het merendeel mag zelfs zijn mondkapje afdoen."

Het is alweer anderhalf jaar geleden dat Weijers voor een publiek van vijfhonderd man heeft gestaan. Daarom staat hij te popelen voor aanvang van zijn optreden in het Utrechtse Beatrix Theater. "Fijn dat we eindelijk weer een theater hebben dat als normaal voelt."

